子犬の麻酔リスクは「未完成な体」に由来する

子犬は見た目こそ元気いっぱいですが、体の中はまだ発展途上です。麻酔リスクが高い最大の理由は、臓器や生理機能が十分に成熟していないことにあります。特に重要なのが、肝臓・腎臓・呼吸循環機能の未熟さです。

肝臓は麻酔薬を分解・代謝する中心的な臓器ですが、子犬ではこの機能が十分に整っていません。そのため、同じ量の麻酔薬でも体内に長く残りやすく、作用が強く出てしまうことがあります。腎臓も同様に、薬剤や老廃物を排泄する能力が未完成なため、体内環境の変化に弱い傾向があります。

さらに、子犬は体温調節が非常に苦手です。麻酔中は体温が下がりやすく、低体温になると心拍数や血圧が低下し、麻酔からの回復が遅れる原因になります。特に小型犬の子犬では、わずかな体温低下が全身状態に大きく影響します。

血糖値の管理も重要なポイントです。子犬は肝臓に蓄えられるエネルギーが少なく、絶食や麻酔によるストレスで低血糖を起こしやすいという特徴があります。低血糖はふらつきや痙攣、意識障害につながることもあり、麻酔管理では細心の注意が必要です。

このように、子犬の麻酔は「危険」というよりも、「成犬とはまったく違う配慮が必要」なものです。適切な事前評価、薬剤選択、保温や血糖管理を行うことで、安全性は大きく高まります。

老犬の麻酔リスクは「加齢による予備力の低下」

老犬の麻酔リスクは、子犬とは逆に「体が年齢を重ねた結果」として生じます。見た目が元気でも、内臓や血管、神経系は少しずつ機能が低下しており、これを医学的には「予備力の低下」と表現します。

心臓は加齢により拍出力が低下し、不整脈や弁膜症などの疾患を抱えていることも珍しくありません。麻酔によって血圧が下がると、脳や腎臓への血流が不足し、術後の回復に影響する可能性があります。そのため、老犬では循環を安定させることが麻酔管理の最重要課題になります。

肝臓や腎臓も、加齢とともに機能が落ちていきます。若い頃と同じ麻酔薬・同じ量を使うと、代謝や排泄が追いつかず、覚醒が遅れたり、術後に元気が戻らない原因になる可能性も考えられます。そのため、老犬では「必要最小限の麻酔で、できるだけ短時間に」という考え方が基本になります。

呼吸機能の低下も見逃せません。胸郭の動きが硬くなり、肺の換気効率が下がることで、麻酔中に酸素不足に陥りやすくなります。これを防ぐために、麻酔前から麻酔後まで酸素管理を徹底することが重要です。

また、老犬では麻酔後の回復期が非常に大切です。麻酔そのものは問題なく終わっても、覚醒後に体温が下がったり、食欲が戻らなかったりすることがあります。そのため、術後管理まで含めて「麻酔」と考える必要があります。

年齢に応じた対策で、麻酔はもっと安全になる

子犬も老犬も、麻酔リスクが高いと聞くと不安になりますが、年齢そのものが手術の可否を決めるわけではありません。大切なのは、「その年齢の体に合った麻酔計画」が立てられているかどうかです。

麻酔前には、年齢に応じた血液検査や画像検査を行い、隠れた異常がないかを確認します。子犬では血糖や体温管理を重視し、老犬では心臓・腎臓・肝臓の評価が欠かせません。これらの情報をもとに、麻酔薬の種類や量、点滴内容が細かく調整されます。

麻酔中は、心拍数や血圧、呼吸、体温を常にモニタリングし、小さな変化も見逃さない体制が重要です。特にリスクの高い年齢では、麻酔を「かけっぱなし」にせず、常に調整し続けることが安全性を高めます。

飼い主さんにできることとしては、持病や過去の体調変化を正確に伝えること、術前の指示を守ること、そして不安な点を遠慮なく相談することです。麻酔は獣医師と飼い主が協力して行う医療行為でもあります。

まとめ

子犬と老犬は、体の未成熟や加齢による変化から麻酔リスクが高くなります。しかし、年齢に応じた評価と管理を行えば、安全性は大きく向上します。不安なときこそ、正しい知識と獣医師との対話が大切です。

(獣医師提供：大西 一輝)