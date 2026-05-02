【星座別】刺激を求めがち？「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」のは何座？　占い師のアドバイス付き＜第1〜4位＞

春はイベントが増え、人との出会いも一気に広がるタイミング。刺激を求めがちなタイプは、つい危険な恋に足を踏み入れてしまうことも……。

時と場合によっては、一度ハマると抜け出しにくい「泥濘のような恋」もあるため、恋愛する際には注意が必要です。

「自分は危険な恋に弱いのか」を知りたいなら、自分の星座をチェックしてみるのがおすすめ。なぜなら、星座には「その人の性格や恋の傾向」が色濃くあらわれると言われているからこそ。

今回は、星座別に見る「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」をランキング形式で紹介します。

■「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」をランキング形式で紹介

ここでは、星座別に「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」をランキング形式で紹介します。

◇第1位 かに座

押しに弱く、優柔不断なかに座は、口の上手い異性からの強引なアプローチに弱い傾向があります。また、かに座の好奇心旺盛なところから、スリリングな恋に片足を突っ込むこともあるでしょう。

◇第2位 ふたご座

好奇心が強く、楽しいことが大好きなふたご座。話が盛り上がる相手があらわれると、すぐに夢中になってしまうことも……。出会いの場では、ボデイタッチが激しい人や、口の上手い異性からの誘いには、いつも以上に警戒心を持つことを忘れないでください。

◇第3位 おひつじ座

恋愛では、一目惚れすることも多いタイプ。恋のライバルが多いほど燃え上がる傾向があり、どこか危険な香りのする恋に惹かれてしまうことも少なくないようです。

◇第4位 しし座

刺激的な恋に惹かれやすく、とくに「褒められる」「煽てられる」といった言葉に弱いタイプ。口の上手い異性からアプローチされると、つい心が揺れてしまうこともあるでしょう。少しでも違和感・怪しさを感じたら、立ち止まって相手を慎重に見極めることが大切です。

■危険な恋に溺れないために

危険な恋には、押しに弱い人や「ロマンチックな演出」に惹かれがちな女性ほど、巻き込まれやすいもの。本当に誠実な相手なら、初対面から夢を語ったり、甘い口説き文句を並べたりはしません。少しでも違和感・怪しさを感じたら、しっかりと警戒心を持つことが大切です。

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（みくまゆたん）

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