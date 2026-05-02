【ピザハット】持ち帰りでピザ2枚目無料＆配達でも2枚目半額に！サイドメニューも最大220円引きのGWキャンペーン開催中《5月10日まで》

ピザチェーンの「ピザハット」は、2026年5月1日から10日までの期間限定で、対象のピザやサイドメニューをお得に買える「GW（ゴールデンウィーク）キャンペーン」を開催しています（一部店舗を除く）。

連休中の大変な食事にうれしいお得キャンペーン

何かと忙しいGW中の食事にぴったりのお得なキャンペーンがピザハットで開催中です。

5月1日から10日までのキャンペーン期間中は、持ち帰り限定で2枚目のピザが無料に、配達でも2枚目のピザが半額で楽しめます。

さらに、セットにすればサイドメニューが380円〜の特別価格になります。

2枚目ピザが持ち帰りで無料、配達でも半額の大特価

1枚目対象ピザの注文で、持ち帰りの場合は2枚目対象ピザが無料、配達の場合は2枚目対象ピザが半額になります。

持ち帰りの場合は好きなピザ2枚を選ぶことができます。2枚のうち、価格の安いピザが2枚目となり無料になります。価格が同じ場合は1枚分が無料です。

配達の場合は、1枚目は「PREMIUM」「SPECIAL」「WONDERFUL」のカテゴリーから、2枚目は「ENJOY」「WONDERFUL」のカテゴリーから選ぶことができます。

1枚目のピザは通常価格での販売。また、選べるピザ2枚の組み合わせは同サイズ限定で、追加トッピングは割引の対象外です。

Sサイズは一部店舗、ハンドトス生地限定での販売です。一部店舗では対象商品が異なります。

ピザのハーフ＆ハーフはできません。

キャンペーンの詳細は公式サイトの特設ページで確認できます。

セットの注文でサイドメニューがいつもよりお得に！

持ち帰り2枚目無料、もしくは配達2枚目半額とセットで注文するとサイドメニュー7種が値引き価格になります。

定番のポテトやデザート、パスタなど人気のサイドメニューが最大220円お得に楽しめます。

それぞれの値引き価格は以下の通りです。

フリフリフライポテトM：通常価格545円→480円（65円引き）

チキポテコンボナゲット8ピース：通常価格1000円→880円（120円引き）

ダブルチキンコンボ：通常価格1500円→1280円（220円引き）

にんにく香るトマトソース：通常価格1180円→980円（200円引き）

ハニーチーズボール：通常価格500円→480円（20円引き）

焼きたてアップルパイ（2個入り）：通常価格560円→480円（80円引き）

1.5Lペプシコーラ：通常価格420円→380円（40円引き）

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部