【ピザハット】持ち帰りでピザ2枚目無料＆配達でも2枚目半額に！サイドメニューも最大220円引きのGWキャンペーン開催中《5月10日まで》
ピザチェーンの「ピザハット」は、2026年5月1日から10日までの期間限定で、対象のピザやサイドメニューをお得に買える「GW（ゴールデンウィーク）キャンペーン」を開催しています（一部店舗を除く）。
連休中の大変な食事にうれしいお得キャンペーン
何かと忙しいGW中の食事にぴったりのお得なキャンペーンがピザハットで開催中です。
5月1日から10日までのキャンペーン期間中は、持ち帰り限定で2枚目のピザが無料に、配達でも2枚目のピザが半額で楽しめます。
さらに、セットにすればサイドメニューが380円〜の特別価格になります。
2枚目ピザが持ち帰りで無料、配達でも半額の大特価
1枚目対象ピザの注文で、持ち帰りの場合は2枚目対象ピザが無料、配達の場合は2枚目対象ピザが半額になります。
持ち帰りの場合は好きなピザ2枚を選ぶことができます。2枚のうち、価格の安いピザが2枚目となり無料になります。価格が同じ場合は1枚分が無料です。
配達の場合は、1枚目は「PREMIUM」「SPECIAL」「WONDERFUL」のカテゴリーから、2枚目は「ENJOY」「WONDERFUL」のカテゴリーから選ぶことができます。
1枚目のピザは通常価格での販売。また、選べるピザ2枚の組み合わせは同サイズ限定で、追加トッピングは割引の対象外です。
Sサイズは一部店舗、ハンドトス生地限定での販売です。一部店舗では対象商品が異なります。
ピザのハーフ＆ハーフはできません。
キャンペーンの詳細は公式サイトの特設ページで確認できます。
セットの注文でサイドメニューがいつもよりお得に！
持ち帰り2枚目無料、もしくは配達2枚目半額とセットで注文するとサイドメニュー7種が値引き価格になります。
定番のポテトやデザート、パスタなど人気のサイドメニューが最大220円お得に楽しめます。
それぞれの値引き価格は以下の通りです。
フリフリフライポテトM：通常価格545円→480円（65円引き）
チキポテコンボナゲット8ピース：通常価格1000円→880円（120円引き）
ダブルチキンコンボ：通常価格1500円→1280円（220円引き）
にんにく香るトマトソース：通常価格1180円→980円（200円引き）
ハニーチーズボール：通常価格500円→480円（20円引き）
焼きたてアップルパイ（2個入り）：通常価格560円→480円（80円引き）
1.5Lペプシコーラ：通常価格420円→380円（40円引き）
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部