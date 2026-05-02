兄の前では完璧に『いい人』を演じてきたゆかり。

しかし祭とふたりきりになるたびに、小学校時代と変わらない意地悪な表情に豹変していました。

ついに兄の前で全てを暴露することを決めた祭。その時、ゆかりは祭の目を真っすぐ見つめて、意外な言葉を放つのです…

>>【まんが】兄の連れてきた婚約者は…

(ウーマンエキサイト編集部)