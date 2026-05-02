ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私をいじめた同級生が兄の婚約者!?！」悪魔のような女と恐怖の再会… 「私をいじめた同級生が兄の婚約者!?！」悪魔のような女と恐怖の再会…家族を巻き込みバトル開始！ 「私をいじめた同級生が兄の婚約者!?！」悪魔のような女と恐怖の再会…家族を巻き込みバトル開始！ 2026年5月2日 16時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 兄の前では完璧に『いい人』を演じてきたゆかり。しかし祭とふたりきりになるたびに、小学校時代と変わらない意地悪な表情に豹変していました。ついに兄の前で全てを暴露することを決めた祭。その時、ゆかりは祭の目を真っすぐ見つめて、意外な言葉を放つのです…>>【まんが】兄の連れてきた婚約者は…(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】兄の連れてきた婚約者は… 「若い子に遊ばれちゃったね」詐欺に遭った俺かわいそう！ マチアプ運営許すまじ！【そのチョコ勘違いです Vol.17】 俺はこんなところで終わる男じゃないのに…！ マッチングアプリからも締め出された勘違い男の末路【そのチョコ勘違いです Vol.18】