水森亜土「亜土ちゃんフェア」が全国各地で開催中！NEWノベルティポーチが大好評
レトロでキュートな世界観で幅広い世代から愛され続ける水森亜土さんのPOP UP SHOP「亜土ちゃんフェア」が、全国のTSUTAYA・ロフト・インキューブなどで好評開催中。新デザインのオリジナルクリアペンケースがもらえるノベルティにも注目だ。
【画像】各店舗で開催中！「亜土ちゃんフェア」のノベルティや会場の様子を見る
■新ノベルティは「ペンも歯ブラシも入る」クリアペンケース
今回のフェアで亜土ちゃんグッズを1会計2000円以上購入すると、新デザインのオリジナルクリアペンケースがもらえる。カラーはピンクとホワイトの2色展開。サイズ感も絶妙で、ペンケースとしてはもちろん、歯ブラシや化粧ポーチとしてデイリー使いにもぴったり。
※色は選択不可
※1会計につき1点、なくなり次第終了
■北海道から九州まで全国で巡回中！
「亜土ちゃんフェア」はTSUTAYAやロフト、インキューブなど全国の店舗で続々展開中。エコバッグやお弁当箱、文房具、水筒カバー、トートバッグまで勢ぞろい。母の日ギフトを探しに立ち寄るのもおすすめだ。仕事帰りや休日のおでかけで立ち寄れる店舗を、エリア別にチェックしてみて。各店舗、書店の一角に特設コーナーが設けられ、函館 蔦屋書店では等身大のパネルやタペストリーで「亜土ちゃんワールド」を演出している。
【TSUTAYA】
・TSUTAYA 新涯店(広島)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA 伊万里店(佐賀)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA BOOKSTORE 常総インターチェンジ(茨城)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA いまじん白揚ルビットタウン戸田店(愛知)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA 宇都宮駅東口店(栃木)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA リノアス八尾店(大阪)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA BOOKSTORE TAKAMATSU ORNE(香川)：開催中〜2026年5月10日(日)
・函館 蔦屋書店(北海道)：開催中〜2026年5月24日(日)
・TSUTAYA BOOKSTORE エキソアレ西神中央(兵庫)：開催中〜2026年5月24日(日)
・TSUTAYA 南足柄店(神奈川)：5月20日(水)〜7月5日(日)
・TSUTAYA サンリブ宗像店(福岡)：5月20日(水)〜7月5日(日)
・TSUTAYA 自治医大店(栃木)：5月20日(水)〜7月5日(日)
・TSUTAYA BOOKSTORE 新綱島(神奈川)：5月20日(水)〜7月5日(日)
・TSUTAYA 宇都宮テクノ店(栃木)：5月20日(水)〜7月5日(日)
【ロフト】
・鈴鹿ロフト(三重)：開催中〜2026年5月18日(月)
・岐阜ロフト(岐阜)：4月30日(木)〜5月20日(水)
【インキューブ】
・インキューブ パークプレイス大分店(大分)：開催中〜2026年5月10日(日)
・インキューブ イオンモール直方店(福岡)：開催中〜2026年5月17日(日)
・インキューブ イオンモール草津店(滋賀)：開催中〜2026年5月27日(水)
・インキューブ イオンモール鹿児島店(鹿児島)：5月14日(木)〜6月21日(日)
【その他】
・ハイノート 高崎店(群馬)：開催中〜2026年5月31日(日)
・京王アートマン 新百合ヶ丘店(神奈川)：5月16日(土)〜6月14日(日)
■キデイランドでも亜土ちゃんグッズを販売中
フェア以外でも、キデイランド大阪梅田店・新宿店では亜土ちゃんグッズが大好評販売中。「フェアには行けないけど、亜土ちゃんグッズが欲しい！」という人は、こちらもチェックしてみて。
※購入特典の配布は終了
水森亜土さんが描く日本中の女の子の心をつかんだレトロカワイイの世界は、令和の今も色あせることなく輝き続けている。開催期間は店舗によって異なるので確認のうえ、亜土ちゃんフェアに遊びに行ってみて！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) ADO MIZUMORI
【画像】各店舗で開催中！「亜土ちゃんフェア」のノベルティや会場の様子を見る
■新ノベルティは「ペンも歯ブラシも入る」クリアペンケース
※色は選択不可
※1会計につき1点、なくなり次第終了
■北海道から九州まで全国で巡回中！
「亜土ちゃんフェア」はTSUTAYAやロフト、インキューブなど全国の店舗で続々展開中。エコバッグやお弁当箱、文房具、水筒カバー、トートバッグまで勢ぞろい。母の日ギフトを探しに立ち寄るのもおすすめだ。仕事帰りや休日のおでかけで立ち寄れる店舗を、エリア別にチェックしてみて。各店舗、書店の一角に特設コーナーが設けられ、函館 蔦屋書店では等身大のパネルやタペストリーで「亜土ちゃんワールド」を演出している。
【TSUTAYA】
・TSUTAYA 新涯店(広島)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA 伊万里店(佐賀)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA BOOKSTORE 常総インターチェンジ(茨城)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA いまじん白揚ルビットタウン戸田店(愛知)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA 宇都宮駅東口店(栃木)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA リノアス八尾店(大阪)：開催中〜2026年5月10日(日)
・TSUTAYA BOOKSTORE TAKAMATSU ORNE(香川)：開催中〜2026年5月10日(日)
・函館 蔦屋書店(北海道)：開催中〜2026年5月24日(日)
・TSUTAYA BOOKSTORE エキソアレ西神中央(兵庫)：開催中〜2026年5月24日(日)
・TSUTAYA 南足柄店(神奈川)：5月20日(水)〜7月5日(日)
・TSUTAYA サンリブ宗像店(福岡)：5月20日(水)〜7月5日(日)
・TSUTAYA 自治医大店(栃木)：5月20日(水)〜7月5日(日)
・TSUTAYA BOOKSTORE 新綱島(神奈川)：5月20日(水)〜7月5日(日)
・TSUTAYA 宇都宮テクノ店(栃木)：5月20日(水)〜7月5日(日)
【ロフト】
・鈴鹿ロフト(三重)：開催中〜2026年5月18日(月)
・岐阜ロフト(岐阜)：4月30日(木)〜5月20日(水)
【インキューブ】
・インキューブ パークプレイス大分店(大分)：開催中〜2026年5月10日(日)
・インキューブ イオンモール直方店(福岡)：開催中〜2026年5月17日(日)
・インキューブ イオンモール草津店(滋賀)：開催中〜2026年5月27日(水)
・インキューブ イオンモール鹿児島店(鹿児島)：5月14日(木)〜6月21日(日)
【その他】
・ハイノート 高崎店(群馬)：開催中〜2026年5月31日(日)
・京王アートマン 新百合ヶ丘店(神奈川)：5月16日(土)〜6月14日(日)
■キデイランドでも亜土ちゃんグッズを販売中
フェア以外でも、キデイランド大阪梅田店・新宿店では亜土ちゃんグッズが大好評販売中。「フェアには行けないけど、亜土ちゃんグッズが欲しい！」という人は、こちらもチェックしてみて。
※購入特典の配布は終了
水森亜土さんが描く日本中の女の子の心をつかんだレトロカワイイの世界は、令和の今も色あせることなく輝き続けている。開催期間は店舗によって異なるので確認のうえ、亜土ちゃんフェアに遊びに行ってみて！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) ADO MIZUMORI