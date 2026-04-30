【速報】旭山動物園・職員（30代）に逮捕状請求「死体損壊の疑い」 行方不明の30代妻について「園内の焼却炉に遺体を遺棄し数時間かけて燃やした」趣旨の話
妻の遺体「遺棄した疑い」がもたれている30代の男性職員の逮捕状請求
旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を「遺棄した疑い」がもたれている30代の男性職員の逮捕状が請求されました。容疑は「死体損壊の疑い」だということです。
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「園内の焼却炉に遺体を遺棄し、数時間かけて燃やした」という趣旨の話
旭山動物園に勤務する30代の男性職員は、先月下旬ごろから行方がわからなくなっている30代の妻について「園内の焼却炉に遺体を遺棄し、数時間かけて燃やした」という趣旨の話をしているということです。
警察は焼却炉や男性職員の自宅などを調べ、供述の裏付けを進めていた
警察は、これまで男性職員から任意で事情を聴く一方、動物園内の焼却炉や男性職員の自宅などを調べ、供述の裏付けを進めていました。
死体損壊の疑いで逮捕状請求 容疑固まりしだい男性職員を逮捕する方針
その後の捜査関係者への取材で、警察が男性職員について死体損壊の疑いで、きょう午後、逮捕状を請求したことが新たにわかりました。
警察は、容疑が固まりしだい、男性職員を逮捕する方針です。
男性職員はこれまでの任意の聴取に妻の殺害もほのめかしていました。