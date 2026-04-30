2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。EAST-A、EAST-Bは29日（水）に各地で第13節の10試合が行われました。

EAST-Aはベガルタ仙台（J2）がザスパ群馬（J3）逆転勝利で、開幕13連勝（うちPK勝利4勝）を達成。PK勝利の2位湘南ベルマーレ（J2）との勝ち点差は『8』に広げ首位を独走しています。3位ブラウブリッツ秋田（J2）はモンテディオ山形（J2）に勝利し、連敗を『3』でストップ。SC相模原（J3）は栃木シティ（J2）に勝利し4位浮上。横浜FC（J2）は4得点を奪いヴァンラーレ八戸（J2）に勝利し順位を5位に上げています。

EAST-Bは前節まで首位のいわきFC（J2）がFC岐阜（J3）に敗れ連敗。前節2位のヴァンフォーレ甲府（J2）はRB大宮アルディージャ（J2）に勝利し首位浮上となりました。北海道コンサドーレ札幌（J2）は藤枝MYFC（J2）に終了間際のゴールで勝利し3連勝。福島ユナイテッド（J3）はAC長野パルセイロ（J3）を破り、最下位を脱しています。

次節第14節は5月2日（土）、3日（日）に開催されます。

【第13節】

＜EAST-A＞

◆秋田 2−0 山形（29日、ソユースタジアム）

得点【秋田】吉岡雅和（前半29分、後半21分）

◆湘南 1−1(PK4-2) 栃木SC（29日、カンセキスタジアムとちぎ）

得点【湘南】藤井智也（前半38分）【栃木SC】近藤慶一（前半12分）

◆仙台 3−1 群馬（29日、正田醤油スタジアム群馬）

得点【仙台】武田英寿（後半28分、後半35分）菅田真啓（後半31分）【群馬】大畑隆也（前半38分）

◆横浜FC 4−1 八戸（29日、ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【横浜FC】横山暁之（前半37分、後半8分）ジョアン パウロ（前半43分）ルキアン（後半19分）【八戸】中野誠也（後半38分）

◆相模原 1−0 栃木C（29日、相模原ギオンスタジアム）

得点【相模原】オウンゴール（前半17分）

＜EAST-B＞

◆岐阜 1−0 いわき（29日、ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【岐阜】文仁柱（後半21分）

◆札幌 2−1 藤枝（29日、大和ハウス プレミストドーム）

得点【札幌】郄尾瑠（前半14分）大森真吾（後半45分）【藤枝】三木仁太（後半18分）

◆甲府 2−1 大宮（29日、NACK5スタジアム大宮）

得点【甲府】太田龍之介（前半27分）佐藤和弘（前半29分）【大宮】杉本健勇（後半9分）

◆磐田 1−1(PK6-5) 松本（29日、サンプロ アルウィン）

得点【磐田】角昂志郎（後半45+9分）【松本】二ノ宮慈洋（前半42分）

◆福島 3−1 長野（29日、長野Uスタジアム）得点【福島】當麻颯（前半7分）泉彩稀（前半21分）上畑佑平士（後半18分）【長野】吉田桂介（後半10分）