日中は少し汗ばむぐらいの気温の日が増えて、長袖アウターの出番もそろそろ少なくなりそう。そんな季節の変わり目にちょうどいいのが「半袖ジャケット」。きちんと感をキープしながら季節感を演出できる、大人にとって頼れるアイテムです。Tシャツやキャミソールのほかにワンピースの上に羽織ったりと、これからの季節に大活躍する予感！ まだ持っていない人はぜひチェックしてみて。 実用性もバッチリな