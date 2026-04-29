山田裕貴、“別人級”韓国ヘアメイクで雰囲気ガラリ 挑戦の理由明かす
【モデルプレス＝2026/04/29】俳優の山田裕貴が2026年4月27日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。韓国旅行でメイクを施したことを明かした。
【写真】35歳国民的俳優「アイメイクすごい」韓国メイクで劇的イメチェン
以前よりK-POPファンを公言している山田は「嫁ちゃんとも韓国行きたいって話になりまして」と妻で女優の西野七瀬、映画「爆弾」（2025年）のプロデューサーを務めた岡田翔太氏、そして岡田氏の妻とともに韓国を訪れたことを明かした。そして、韓国の歌手・女優のIU（アイユー）や4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）が通っていたという美容室へ足を運んだことを回想。その理由について「嫁ちゃんが『韓国風のメイクとかやってみたい』って。おかぴ（岡田氏）の奥さんも『私もやってみたい』ってなって。じゃあ男性陣もいいですか？って4人やってもらうことになって」と経緯を語った。
そして28日、自身のInstagramにて「韓国のメイク＆スタイリングすごい」と添え、ヘアメイクを施した姿を投稿。ナチュラルながら肌のトーンが均一になり、より透明感のある印象に。イメージチェンジを遂げた姿を披露している。
この投稿にファンからは「アイメイクすごい」「雰囲気変わる」「かっこよすぎる」「別人級」「いつもと違った魅力」「七瀬ちゃんの韓国メイク姿も見たい」どの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆山田裕貴、韓国ヘアメイクで雰囲気一変した姿披露
以前よりK-POPファンを公言している山田は「嫁ちゃんとも韓国行きたいって話になりまして」と妻で女優の西野七瀬、映画「爆弾」（2025年）のプロデューサーを務めた岡田翔太氏、そして岡田氏の妻とともに韓国を訪れたことを明かした。そして、韓国の歌手・女優のIU（アイユー）や4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）が通っていたという美容室へ足を運んだことを回想。その理由について「嫁ちゃんが『韓国風のメイクとかやってみたい』って。おかぴ（岡田氏）の奥さんも『私もやってみたい』ってなって。じゃあ男性陣もいいですか？って4人やってもらうことになって」と経緯を語った。
◆山田裕貴の投稿に反響
この投稿にファンからは「アイメイクすごい」「雰囲気変わる」「かっこよすぎる」「別人級」「いつもと違った魅力」「七瀬ちゃんの韓国メイク姿も見たい」どの声が上がっている。（modelpress編集部）
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