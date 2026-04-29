【付録】「がま口ポシェット」が付いてくる！ 『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号』が5月7日発売
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号』（宝島社）の「がま口ポシェット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号』（税込1680円）。付録として、「がま口ポシェット」が付いてきます。
アイボリーホワイトのレザー調ポシェットです。フロントには上品なゴールドカラーのネコモチーフがあしらわれており、大人の可愛らしさを演出します。初夏の軽やかな装いにぴったりな清潔感のあるカラーリングが魅力です。
前面にはスマートフォンの収納に便利なポケットを備えており、出し入れがスムーズに行えます。メインのがま口スペースを開けると、内側にはネコと花畑の華やかなデザインが広がります。ショルダーストラップは取り外しが可能で、ポーチとしても使える多機能なアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号』の「がま口ポシェット」が見逃せない！
宝島社から5月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号』（税込1680円）。付録として、「がま口ポシェット」が付いてきます。
「ネコ」が映える！ 洗練された大人デザイン
アイボリーホワイトのレザー調ポシェットです。フロントには上品なゴールドカラーのネコモチーフがあしらわれており、大人の可愛らしさを演出します。初夏の軽やかな装いにぴったりな清潔感のあるカラーリングが魅力です。
スマホがサッと取り出せる！ 実用的な2層構造と華やかな内装
前面にはスマートフォンの収納に便利なポケットを備えており、出し入れがスムーズに行えます。メインのがま口スペースを開けると、内側にはネコと花畑の華やかなデザインが広がります。ショルダーストラップは取り外しが可能で、ポーチとしても使える多機能なアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)