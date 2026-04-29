注目雑誌から、魅力的な付録「がま口ポシェット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号』（宝島社）の「がま口ポシェット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号』の「がま口ポシェット」が見逃せない！


宝島社から5月7日に発売される『大人のおしゃれ手帖 2026年6月号』（税込1680円）。付録として、「がま口ポシェット」が付いてきます。

「ネコ」が映える！ 洗練された大人デザイン


アイボリーホワイトのレザー調ポシェットです。フロントには上品なゴールドカラーのネコモチーフがあしらわれており、大人の可愛らしさを演出します。初夏の軽やかな装いにぴったりな清潔感のあるカラーリングが魅力です。

スマホがサッと取り出せる！ 実用的な2層構造と華やかな内装


前面にはスマートフォンの収納に便利なポケットを備えており、出し入れがスムーズに行えます。メインのがま口スペースを開けると、内側にはネコと花畑の華やかなデザインが広がります。ショルダーストラップは取り外しが可能で、ポーチとしても使える多機能なアイテムです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)