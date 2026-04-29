²£ÉÍFCvsÈ¬¸Í ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[4.29 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-AÂè13Àá](¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:¹ÓÌÚÍ§Êå
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[²£ÉÍFC]
ÀèÈ¯
GK 21 »ÔÀîÚöµ
DF 5 ºÙ°æ¶Á
DF 19 ¿ùÅÄÈ»
DF 22 ´äÉð¹îÌï
MF 7 »³ÅÄ¹¯ÂÀ
MF 10 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í
MF 13 ·¦ÅÄÎÇ
MF 26 ²£»³¶ÇÇ·
MF 48 ¿·ÊÝ³¤Îë
MF 77 ¹â¹¾Îï±û
FW 9 ¥ë¥¥¢¥ó
¹µ¤¨
GK 42 ÀÐ°æÎ½
DF 3 ÎëÌÚ½àÌï
DF 24 ¿Á¼ù
MF 14 ¹â±öÈ»À¸
MF 35 ±§ÅÄ¸÷»ËÏ¯
MF 39 ±óÆ£µ®À®
MF 78 ´äºêÎ¼Í¤
FW 18 ¿¹³¤ÅÏ
FW 90 ¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó
´ÆÆÄ
¿ÜÆ£ÂçÊå
[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]
ÀèÈ¯
GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦
DF 2 Ê¿¾¾¹Ò
DF 3 ß·ÅÄÍºÂç
DF 41 Çò°æÍÛµ®
MF 5 °ðÀÑÂç²ð
MF 7 º´Æ£ÊË
MF 8 ²»ÀôæÆâÃ
MF 34 ¹âµÈÀµ¿¿
MF 80 ±ÊÅÄ°ì¿¿
FW 9 ¹âÈøÎ®À±
FW 10 ß·¾åÎµÆó
¹µ¤¨
GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð
DF 4 ÎëÌÚ¿µÇ·²ð
DF 15 Â®¿å½¤Ê¿
MF 16 ÅÌÚ¿ðÀ¸
MF 24 ·ªß·Î¦
MF 28 ÅÄÃæÍãºã
FW 30 °æÇÈÍ¦ÂÀ
FW 90 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é
FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé
´ÆÆÄ
¹â¶¶Í¦µÆ
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:¹ÓÌÚÍ§Êå
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[²£ÉÍFC]
ÀèÈ¯
GK 21 »ÔÀîÚöµ
DF 5 ºÙ°æ¶Á
DF 19 ¿ùÅÄÈ»
DF 22 ´äÉð¹îÌï
MF 7 »³ÅÄ¹¯ÂÀ
MF 10 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥í
MF 13 ·¦ÅÄÎÇ
MF 26 ²£»³¶ÇÇ·
MF 48 ¿·ÊÝ³¤Îë
MF 77 ¹â¹¾Îï±û
FW 9 ¥ë¥¥¢¥ó
¹µ¤¨
GK 42 ÀÐ°æÎ½
DF 3 ÎëÌÚ½àÌï
DF 24 ¿Á¼ù
MF 14 ¹â±öÈ»À¸
MF 39 ±óÆ£µ®À®
MF 78 ´äºêÎ¼Í¤
FW 18 ¿¹³¤ÅÏ
FW 90 ¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó
´ÆÆÄ
¿ÜÆ£ÂçÊå
[¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í]
ÀèÈ¯
GK 13 ÂçÀ¾¾¡ù¦
DF 2 Ê¿¾¾¹Ò
DF 3 ß·ÅÄÍºÂç
DF 41 Çò°æÍÛµ®
MF 5 °ðÀÑÂç²ð
MF 7 º´Æ£ÊË
MF 8 ²»ÀôæÆâÃ
MF 34 ¹âµÈÀµ¿¿
MF 80 ±ÊÅÄ°ì¿¿
FW 9 ¹âÈøÎ®À±
FW 10 ß·¾åÎµÆó
¹µ¤¨
GK 25 Ã«¸ýÍµ²ð
DF 4 ÎëÌÚ¿µÇ·²ð
DF 15 Â®¿å½¤Ê¿
MF 16 ÅÌÚ¿ðÀ¸
MF 24 ·ªß·Î¦
MF 28 ÅÄÃæÍãºã
FW 30 °æÇÈÍ¦ÂÀ
FW 90 ¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é
FW 99 ÃæÌîÀ¿Ìé
´ÆÆÄ
¹â¶¶Í¦µÆ