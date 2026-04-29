大宮vs甲府 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](NACK)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 19 尾崎優成
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 15 中山昂大
MF 17 神田泰斗
MF 23 杉本健勇
MF 27 松井匠
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 1 笠原昂史
DF 22 茂木力也
DF 34 村上陽介
DF 44 木寺優直
MF 6 石川俊輝
MF 14 泉柊椰
FW 11 カプリーニ
FW 20 日高元
FW 45 山本桜大
監督
宮沢悠生
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 10 内藤大和
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 19 尾崎優成
DF 37 関口凱心
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 15 中山昂大
MF 17 神田泰斗
MF 23 杉本健勇
MF 27 松井匠
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 1 笠原昂史
DF 22 茂木力也
DF 44 木寺優直
MF 6 石川俊輝
MF 14 泉柊椰
FW 11 カプリーニ
FW 20 日高元
FW 45 山本桜大
監督
宮沢悠生
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 2 井上樹
DF 20 遠藤光
DF 44 福井啓太
MF 7 荒木翔
MF 8 安田虎士朗
MF 24 佐藤恵介
MF 26 佐藤和弘
MF 27 武井成豪
FW 14 藤井一志
FW 32 太田龍之介
控え
GK 97 東ジョン
DF 4 山本英臣
MF 6 小林岩魚
MF 11 熊倉弘達
MF 19 水野颯太
MF 25 平塚悠知
MF 96 黒川淳史
FW 10 内藤大和
FW 29 大島康樹
監督
渋谷洋樹