[4.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第13節](NACK)

※14:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 3 加藤聖

DF 19 尾崎優成

DF 37 関口凱心

DF 88 西尾隆矢

MF 7 小島幹敏

MF 15 中山昂大

MF 17 神田泰斗

MF 23 杉本健勇

MF 27 松井匠

FW 90 オリオラ・サンデー

控え

GK 1 笠原昂史

DF 22 茂木力也

DF 34 村上陽介

DF 44 木寺優直

MF 6 石川俊輝

MF 14 泉柊椰

FW 11 カプリーニ

FW 20 日高元

FW 45 山本桜大

監督

宮沢悠生

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 2 井上樹

DF 20 遠藤光

DF 44 福井啓太

MF 7 荒木翔

MF 8 安田虎士朗

MF 24 佐藤恵介

MF 26 佐藤和弘

MF 27 武井成豪

FW 14 藤井一志

FW 32 太田龍之介

控え

GK 97 東ジョン

DF 4 山本英臣

MF 6 小林岩魚

MF 11 熊倉弘達

MF 19 水野颯太

MF 25 平塚悠知

MF 96 黒川淳史

FW 10 内藤大和

FW 29 大島康樹

監督

渋谷洋樹