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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【寝ながらでも効く】筋トレ×ゆるほぐし習慣で身体が変わる（ストレッチ多め）」を公開しました。動画では、筋力トレーニングとストレッチを組み合わせ、無理なく続けられるエクササイズを紹介しています。



のが氏は、まず仰向けで脚を回す「レッグサークル」からスタート。この動きでは、腰が反らないように下腹部をマットに押し付けることがポイントだと解説しています。続いて、膝を立てて左右に倒すストレッチで股関節のバランスを調整。リラックスしながら繰り返します。中盤では、膝つきのサイドプランクの姿勢から上の脚を開閉する動きで、お尻の横の筋肉を鍛えます。肘、膝、肩が一直線になるように姿勢を保ち、お尻を持ち上げることが重要だとのが氏は説明。他にも、体幹を鍛えるクランチや、背中を丸めて前後に転がるローリングなど、寝ながらできるトレーニングが続きます。



トレーニングの最後には、もも裏や股関節周りを伸ばすストレッチでクールダウン。のが氏は、無理に力を入れず、自然な呼吸を続けるようアドバイスしています。日々のすきま時間に取り入れやすいプログラムで、運動習慣を身につけてみてはいかがでしょうか。