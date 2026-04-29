カーリング吉田知那美、紫のスポブラ姿で“美ボディ”披露…腹筋もチラ見せ「スーパーウーマン！！かっけぇっす！！！」「ポニーテール姿可愛い」
吉田知那美が鍛え抜いた美しいボディを披露した(C)産経新聞社
カーリング女子で3月末にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美が自身のインスタグラムを更新し、鍛え抜いた美しいボディを公開した。
【写真】「紫もお似合いじゃないですか」吉田知那美の“美ボディ”をチェック
吉田は「トレーニングの季節がやってきました」と綴り、トレーニング器具の前で髪はポニーテール、両手を後頭部につけて紫のスポーツブラを着用した自身の写真を添え、割れた腹筋も披露した。
この投稿にファンからは「やっぱり本物のアスリートは素敵ですね」「知那美ちゃん可愛い」「スーパーウーマン！！かっけぇっす！！！」「ちなみちゃん、ポニーテール姿可愛い」「素晴らしい笑顔のアスリート」「紫もお似合いじゃないですか」と、続々と反応が寄せられた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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