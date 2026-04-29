4月17日に赤坂御苑で開かれた春の園遊会には、ミラノ・コルティナ五輪で金メダルに輝いたフィギュアスケートペアの"りくりゅう"こと三浦璃来選手と木原龍一選手や、アニメ『ドラゴンボール』の孫悟空役などで知られる声優の野沢雅子氏など各界から豪華な顔ぶれが揃った。

【写真】りくりゅうペアと歓談される愛子さまと佳子さま。園遊会の様子

接待役を務めた皇室のなかで最年少だったのが愛子さまだ。

「"りくりゅう"に『タイミングを合わせる練習はどのようになさっているのですか？』と質問するなど、事前に招待者について調べた上でひとりひとりに心を配った応対をしていた点も印象的でした」（宮内庁担当記者）

一方で、愛子さまのあるシーンが思わぬ波紋を広げることに。口をつけたジュースをその場にいた女性に手渡す場面がSNSで拡散され、「飲みかけを招待者に渡すなんてあり得ない」との声が上がったのだ。前出の宮内庁担当記者が説明する。

「まず、愛子さまが飲み物を渡した女性は女官です。園遊会が始まると職員が皇室の方々に飲み物を勧めましたが、みなさまは自分が飲むより先にまず招待者に飲み物が行き渡るよう気を配っていました。

しかし、2024年に園遊会デビューしたばかりで不慣れな面もある愛子さまだけが飲み物に口をつけてしまったのです。何口か飲んだところで他の方々が飲み物を持っていないことに気づき、照れ笑いで女官に飲み物を預けていました」

一連の騒動について宮内庁に聞いたが、「具体的な点については回答を差し控える」（総務課照会窓口）とのこと。騒動の真相は、微笑ましいミスだったようだ。

※週刊ポスト2026年5月8・15日号