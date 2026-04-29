タレントの加藤紀子が26日、自身のインスタグラムを更新。長野県の動物園を訪れたことを報告した。



【写真】ナチュラルだからこその衝撃 まるで時間の流れを感じさせない姿

加藤は「長野県小諸市動物園開園100周年イベントに 愉快な仲間とレッツゴー」と記し、同日に開園100周年記念のリニューアルオープンセレモニーが行われた動物園を訪れたことを伝えた。加藤は昨年5月のインスタグラムで「小諸の豊かな水、穏やかな天候の下で まずはのびのび育ちますよう！」と田植えデビューした地であることを明かしている。



「動物を直近に見たり鳴き声を聞いたり 触れ合えるエリアもあったりして 素朴ながら温かみのある、とてもほっこり動物園。」と楽しい時間を過ごせたことをうかがわせる。そして「100年も愛されつづけ(運営だって素晴らしい努力がおありなのだと！) いつまでも『小諸に帰ったら！』な場所なんだろうなぁ。」と続け、ファンにも来園を呼びかけていた。



動物が描かれたトレーナーにバッグでそろえた加藤。キャップ姿の笑顔はデビュー当時を思わせる永遠のキュートっぷり。2021年4月には「桜っ子クラブさくら組だったのは30年前だって」と、90年代にテレビ朝日系で放送された「桜っ子クラブ」に出演していた自身も所属したグループ名を出し、大きな桜の木をバックにしたショットも公開している。



加藤は1973年生まれ、三重県出身。2006年に結婚も10年に離婚。13年にヒップホップグループ「TOKYO No.1 SOUL SET」の川辺ヒロシと再婚した。「みえの国観光大使」や「お豆腐親善大使」なども務めている。



（よろず～ニュース編集部）