ファッションセンターしまむらで、ディズニー映画『ズートピア２』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのポーチコレクションが発売！

上品なゴールドとシルバーの合皮素材に、タキシード姿でおめかしした「ニック・ワイルド」のワッペンをあしらった3種類のポーチがラインナップされています。

ファッションセンターしまむら／ディズニー映画『ズートピア２』デザインのポーチコレクション

発売日：2026年4月29日予定

オンラインストアは同日15:00頃より順次販売開始

販売店舗：ファッションセンターしまむら全店、しまむらオンラインストア（EC）

ファッションセンターしまむらで、ディズニー映画『ズートピア２』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのポーチコレクションが発売！

上品に輝くゴールドとシルバーの合皮素材を使用し、タキシード姿の「ニック・ワイルド」のワッペンをあしらった、少し大人っぽくスタイリッシュなデザインが魅力です。

ラインナップは、コスメポーチ、ラウンドポーチ、スクエアポーチの全3種類。

それぞれゴールドとシルバーの2カラーで展開されます。

ゴールドは全身、シルバーはお顔のアップのワッペンがあしらわれていて、トータルコーディネートがかなうデザインになっています。

すべてのアイテムに共通して、ファスナーや内側の生地には色鮮やかなパープルカラーが採用されており、美しいアクセントに。

普段使いしやすく、揃えて持ちたくなるポーチコレクションを紹介していきます。

コスメポーチ

価格：各1,419円（税込）

サイズ：幅約19×高さ12×マチ6cm

種類・品番：ゴールド（304-3103）、シルバー（304-3109）

日常のメイク道具などを持ち歩くのにぴったりなコスメポーチ。

開口部は開け閉めしやすいダブルファスナー仕様になっています。

パープルカラーの内側には、仕切り付きのポケットや中身が見えるメッシュポケットなどが備わっており、収納力も抜群。

メイクブラシやボトルなどきれいに整頓できます。

また、裏面には「ニック・ワイルド」のシルエットと名前のロゴが型押しされているほか、スナップボタン付きの便利な外ポケットも付いている充実の設計です。

ラウンドポーチ

価格：各979円（税込）

サイズ：直径約11cm×マチ3.5cm

種類・品番：ゴールド（304-3161）、シルバー（304-3162）

コロンとした丸いフォルムがかわいらしいラウンドポーチ。

上部には便利なカラビナが付いており、コンパクトなサイズ感も特徴。

カラビナの色はポーチ本体のカラーに合わせてゴールドとシルバーに統一されています。

バッグの金具やボトムスのベルト通しなどに通して、アクセサリー感覚でおしゃれに持ち歩くことができます。

スクエアポーチ（縦型ポーチ）

価格：各1,089円（税込）

サイズ：幅約9×高さ13×マチ4cm

種類・品番：ゴールド（304-3116）、シルバー（304-3119）

縦長のすっきりとしたフォルムが特徴のスクエアポーチ（縦型ポーチ）。

こちらもカラビナの色は本体カラーに合わせてゴールドとシルバーが採用されています。

内側にはポケットも。

ラウンドポーチ同様にカラビナが付いているので、バッグやベルトに通してアクセサリー感覚で使うことが可能です。

タキシード姿でクールに決めた「ニック・ワイルド」が魅力的な、高級感あふれるポーチコレクション。

ファッションセンターしまむらのディズニー映画『ズートピア２』デザインアイテムは、2026年4月29日より発売予定です。

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