¤ê¤¯¤ê¤å¤¦°úÂà¤Ç¸«¤¨¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢Áª¼ê¤Î¡È°ú¤ºÝ¤ÎÅ¯³Ø¡É¨¡¨¡¹ÓÀîÀÅ¹á¡¢üâ¶¶ÂçÊå¡¢Â¼¼ç¾Ï»Þ¤¬¼¨¤·¤¿¡Ö¼¡¤Î°ìÊâ¡×
¸½Ìò°úÂà¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤ÎÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¼êÁ°¡Ë¤È¾Ð´é¤Î»°±ºÍþÍè¡Ê2026Ç¯4·î28Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡»°±ºÍþÍèÁª¼ê¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤ÎÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¡Öµã¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë»°±ºÁª¼ê¡£ÎÞ¤È¾Ð´é¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê²ñ¸«¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤³¤È»°±ºÍþÍèÁª¼ê¤ÈÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤¬4·î28Æü¤Ë°úÂà²ñ¸«¤ò³«¤¡¢º£¸å¤Ï¥Ú¥¢¶¥µ»¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]
¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°ìÌö¹ñÌ±Åª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£ÆüËÜÀª½é¤È¤Ê¤ë¥Ú¥¢¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦°Î¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ºÇÔ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê·ëËö¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î´Ø·¸À¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç±éµ»¤¹¤ë»°±ºÍþÍè¡Êº¸¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡£¶¯¤¤¿®Ç°¤ÇºÇ¹â¤Î²ÖÆ»¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡°úÂà²ñ¸«¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¿®Íê¤¹¤ëÈë·í¤òÌä¤ï¤ì¤¿2¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉ¹¾å¤Ç¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤¬¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÀ³Ê¤¬¿¿È¿ÂÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê»°±º¡Ë
¡Ö¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÊÌÚ¸¶¡Ë
¡¡¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¥Ú¥¢¶¥µ»¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤¿®Íê´Ø·¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬Èà¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î°ú¤ºÝ¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤ä¹Í¤¨Êý¤¬É½¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤¿·èÃÇ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¼Ò²ñ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë¿´¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤òÁ÷¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Í¦µ¤¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤Þ¤¿Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¼«¿È¤â¡¢»þÂå¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ê¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¡Ö°úÂà¡×¤Ï¼Ò²ñÀ¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î°úÂà¤òµ¡¤Ë¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î°úÂà·à¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£°úÂàÌÏÍÍ¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
Å·ºÍ¾¯½÷¡¦¹ÓÀîÀÅ¹á¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤°úÂà¤Ø¤Î¥×¥í¥»¥¹
¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤Ê·ë²Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æ¡¢¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤òµó¤²¤¿¤¤¡£
¡¡¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿2006Ç¯¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¸ÞÎØ¸å¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥ê¥Î¤Î·ë²Ì¤È±éµ»¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢°úÂà»þ¤Ë¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2006Ç¯¤Î¥È¥ê¥ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ê¥Ð¥¦¥¢¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¤ÏÁá¤¯¤«¤éºÍÇ½¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢16ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤Î1998Ç¯Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸½¹Ô¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï17ºÐ°Ê¾å¤Ë¤·¤«¸ÞÎØ½Ð¾ì»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡£Âç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢·ë²Ì¤Ï13°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤Ê¤ÉºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ê2002Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¸ÞÎØ¤Ë¤ÏÂ¼¼ç¾Ï»Þ¤µ¤ó¤¬½Ð¾ì¡Ë¡¢2004Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤é¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÂæÆ¬¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥ê¥Î¤Ç¤ÏÀ®½Ï¤·¤¿Èþ¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¡ÈÅ·ºÍ¾¯½÷¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¸å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¶â¥á¥À¥ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¶¡¹¤·¤¤°úÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¶¥µ»À¸³è¤ÎÂè°ìÀþ¤«¤éÂà¤¯¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¡Ê2006Ç¯5·î7Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï·ë²Ì¤¬¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤¬¡¢°úÂà»þ¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·ë²Ì°Ê¾å¤Ë´°Á´Ç³¾Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î°úÂà²ñ¸«¤Ç¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ï¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤â»È¤Ã¤¿¡£ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÎ¤âµ¤ÎÏ¤âÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤â²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ËÁ´ÎÏ¤ÇËèÆü¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¼«Ê¬¤ò¤¹¤´¤¯¤Û¤á¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¼«¿È¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤»¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼¡¤ÎÆ»¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¿Í´Ö¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡¢»ä¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î°úÂà¤«¤é³Ø¤ó¤À¡£
郄¶¶ÂçÊå¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Å¾¸þ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÖÄ©Àï¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¿´¤«¤é»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥±¥¬¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö¤ä¤êÀÚ¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ìä¼«Åú¤â¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤Ë¤ÏË¬¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÅÙ°úÂà¤ò¤¹¤ë¤â¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡Ö¸½ÌòÉüµ¢¡×¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¶¥µ»¤ËÄ©¤ó¤À郄¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´¶ÌÃ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡郄¶¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜÃË»Ò½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é28ºÐ¤Ç¡ÊºÇ½é¤Î¡Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤¢¡×¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤À¡£
2010Ç¯2·î¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿郄¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¤·¤«¤·32ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¸½ÌòÉüµ¢¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢°úÂà»þ¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¼¡¤Ë¸þ¤«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤ä¡¢¾¡Éé¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÜÉ¸¤äÀï¤¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Éüµ¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¤Ï12°Ì¤È¶ì¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢³ê¤ë´î¤Ó¤È¶ì¤·¤ß¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤¿±éµ»¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¤âºÇ¸å¡¢³ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢É½¸½¤ò¤ß¤ó¤Ê°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ä¹¸÷²Î»Ò¥³¡¼¥Á¤Ï¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°¦¤Ï°ìÊýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£郄¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤Ï¤¤¤Ä¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¼þ°Ï¤ÎÎÏ¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÂ¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¤È¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¤«¤Ê¤À¤¤¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¿Íµ¤¤ÎÀè¶î¼Ô¤«¤Ä¡¢Î©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¤Ç±éµ»¤¹¤ëÂ¼¸µºÈÃæ¡Êº¸¡Ë¡¢¹â¶¶ÂçÊåÁÈ¡Ê2022Ç¯12·î24Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ2023Ç¯¡¢¡ÖÆóÅÙÌÜ¤Î°úÂà¤ÏËÍ¼«¿È¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ37ºÐ¤Ç°úÂà¡£¸½ºß¤â¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÂà¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂ¼¸µºÈÃæ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È郄¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡Ê2023Ç¯5·î2Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡°úÂà¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î°ì¤Ä¤Î²áÄø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°ìÅÙ²¼¤·¤¿·èÃÇ¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸å¤í¸þ¤¤Ç¤â¡¢¸åÌá¤ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬Á°¡×¡ÊÇÐÍ¥¡¦°É¤µ¤ó¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤È¤³¤È¤ó¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤ÎÊâ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï°ì½Ö¡£À®Ä¹¤Ï°ìÀ¸¡×Ä¹¤¯Âè°ìÀþ¤ÇÀï¤Ã¤¿Â¼¼ç¾Ï»Þ¤Î¸ÀÍÕ
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´À¹´ü¤Ë¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬·é¤¤¤·¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¡¢¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¡¢¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿¿¿¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò»ä¤ËºÇ½é¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÂ¼¼ç¾Ï»Þ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¯¤¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ö¡¼¥àÁ°Ìë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
2006Ç¯2·î¡¢¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç4°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿Â¼¼ç¾Ï»Þ¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡¹ÓÀî¤µ¤ó¤È¤ÎÂåÉ½¸¢Áè¤¤¤Ë¾¡¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¸ÞÎØ¤Ç5°Ì¡¢¼¡¤Î¥È¥ê¥Î¸ÞÎØ¤Ç4°Ì¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î¸ÞÎØ¤Î´Ö¤ËºÎÅÀÊý¼°¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢µìºÎÅÀÊý¼°¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¿Â¼¼ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤¦°ìÅÙ¸ÞÎØ¤Ø¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤òÆ¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤Ø¤ó¤¬Ä¬»þ¡×¤È33ºÐ¤Ç¶¥µ»À¸³è¤«¤é°úÂà¤·¤¿¡£
¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÎÞ¤°¤àÂ¼¼ç¾Ï»Þ¤µ¤ó¡Ê2014Ç¯11·î13Æü¡¢¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢³¦¤ÎÄºÅÀ¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Â¼¼ç¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¸å¡¢ÀÅ¤«¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¡Ö4°Ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕÉ´²»Áª¼ê¤Ø¡¢SNS¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖDeep Edge Plus¡×¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö20Ç¯Á°¤Î»ä¤ÈÆ±¤¸½ç°Ì¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢¼«Ê¬¤ËÌä¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï²¿¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¡¢º£¤â¤Þ¤ÀÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï°ì½Ö¡£À®Ä¹¤Ï°ìÀ¸¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡£
¡¡Ä¹¤¯´èÄ¥¤êÂ³¤±¤¿Â¼¼ç¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢´èÄ¥¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤òÎå¤Þ¤¹¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Îºß¤êÊý¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ë½¾¤¤¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î°úÂà¤Îºß¤êÊý¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³Ø¤â¤Þ¤¿¡¢°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸÷¤È±Æ¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î°úÂà¤ËÀÜ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ä¤Ï¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¾Ê¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
É®¼Ô¡§º½ÅÄ ÌÀ»Ò