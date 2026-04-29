UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準決勝 パリ・サンジェルマンとバイエルン・ミュンヘンの第1戦が、4月29日04:00にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバイエルン・ミュンヘンはハリー・ケーン（FW）、ルイス・ディアス（FW）、ジャマル・ムシアラ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）はベンチからのスタートとなった。

17分に試合が動く。バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケーン（FW）がPKを決めてバイエルン・ミュンヘンが先制。

しかし、24分パリ・サンジェルマンが同点に追いつく。デジレ・ドゥエ（FW）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに33分パリ・サンジェルマンが逆転。ウスマヌ・デンベレ（FW）のアシストからジョアン・ネベス（MF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

だが、41分バイエルン・ミュンヘンのアレクサンダル・パブロビッチ（MF）のアシストからミカエル・オリズ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

45+5分、さらにスコアが動く。パリ・サンジェルマンが逆転。ウスマヌ・デンベレ（FW）がPKを決めて3-2と逆転する。

ここで前半が終了。3-2とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、バイエルン・ミュンヘンが選手交代を行う。アルフォンソ・デービス（MF）からコンラート・ライマー（MF）に交代した。

56分パリ・サンジェルマンが追加点。アシュラフ・ハキミ（DF）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールで4-2。さらにリードを広げる。

さらに58分パリ・サンジェルマンが追加点。デジレ・ドゥエ（FW）のアシストからウスマヌ・デンベレ（FW）がゴールで5-2。3点差となる。

64分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。ウォーレン・ザイールエメリ（MF）からファビアン・ルイス（MF）に交代した。

その直後の65分、バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミヒ（DF）のアシストからダヨ・ウパメカノ（DF）がヘディングシュートを決めて5-3と2点差に詰める。

さらに68分、バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケーン（FW）のアシストからルイス・ディアス（FW）がゴールを決めて5-4と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。5-4で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。パリ・サンジェルマンが5-4で勝利した。

なお、バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤 洋輝（DF）は出場しなかった。

2026-04-29 06:10:15 更新