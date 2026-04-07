俳優の水上恒司（２６）と福士蒼汰（３２）が２８日、都内で行われた映画「ＴＯＫＹＯ ＢＵＲＳＴ−犯罪都市−」（５月２９日公開）のジャパンプレミアムに、共演の東方神起・ユンホ（４０）、ピエール瀧（５９）らと出席。福士は役作りで筋骨隆々となったボディを披露した。

犯罪集団のボスを演じた福士は「撮影が始まる前に（体重を）１５キロぐらい筋肉と脂肪で増やして、今は脂肪だけ１０キロ落としている」と説明。水上は「僕もそれなりに体を大きくした方だったんですけど、福士さんの仕上がりを見て…。負けました」と脱帽だった。

特にアクションでは水上が「（肩の）三角筋がデカすぎて、ここをつかんで投げるようなアクションがあるんですけど、できないんですよ。オイルでぬるぬるしているし」と苦労話を明かした。

筋肉を絶賛されて気をよくしたのか、福士は突然「ヤーッ！」と、なかやまきんに君のギャグをかまして場内は大爆笑。「ちょっとシーンとなったので、１回やっていこうかなと思って」といたずらっぽく笑っていた。