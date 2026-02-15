読者の皆さんこんにちは。

すでに投票を済ませた方もいらっしゃるでしょう。現在、G1オールスター競輪（8月11〜16日、松山）のファン投票期間中です。皆さんの投票数により出場権が決まるオールスター競輪。推しの選手たちに投票してあげてください。そして、そのひと枠にはぜひ“浅井康太”をよろしくお願いします！！

さて、私の近況を報告させていただきます。3月の小倉での落車では、背骨に付いている横突起が折れていました。それでも何かを見つけることに専念するため、正直、無理をしてレースに参加していました。そして、前々回の西武園記念では、やっといい感触を見つけることができました。その動作を確立させるために武雄記念の追加を受けましたが、決勝戦で落車…。

「あいつ、また転（こ）けたよ」って思う人もいるでしょうが、ほんの少しでも勝てる可能性のある道が目の前にあるならば、私はビビらずに突っ込みます。それが競輪だと思うし、私を買ってくれてる人に対しての礼儀だとも思っているからです。

今回のケガはこぶし部分のえぐれと、右半身の打撲、擦過傷です。トレーニングは武雄が終わった次の日（22日）からやっています。痛みは我慢。無理をしてでもG1日本選手権（5月1〜6日、平塚）に間に合わせるため、努力しております。

「無理をしなければ現状維持。無理をすることで、現状を変えられる可能性がある」と私は考えます。幸いにも最近のペダリングの感覚や体力面は落ちていないため、状態は変わらず！？ってところだと思います。あとは運とレース展開だけでしょう。

今年は街道練習中の交通事故から始まり、レースでは2回の落車と大変ですが、困難と向き合い、困難をも楽しみながらやっていきます。

それではG1日本選手権へ行ってまいります！

その前に、もう一度だけ言わせてください。

現在、オールスター競輪のファン投票期間中です。ぜひ皆さんのお力を貸してください。よろしくお願いします！！（競輪選手）