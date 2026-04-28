可愛くって便利！【しまむら×スヌーピー新商品】実用的な大容量エコバッグ＆ポーチ（実物レビュー）

ファッションセンターしまむらからスヌーピーの新作グッズが登場しました！

（写真）毎日使いたい！【しまむら×スヌーピー新作】ポーチ＆エコバッグ

アパレルから雑貨まで幅広いラインナップの中から、今回は実用的なポーチとエコバッグをピックアップ。それぞれのデザインやサイズ感、使い勝手について詳しくレビューします。

【しまむら×スヌーピー最新作】毎日使いたい実用的なアイテム2選をレビュー！

■商品情報

品名：ショッピングバッグ（PEANUTS）

価格：649円（税込）

発売日：2026年4月1日（水）

■種類・品番

・ブラック（品番：309-1601）

・グレー（品番：309-1602）

・ベージュ（品番：309-1603）

・ダークグレー（品番：309-1604）

■モノトーンにイエローが映える！大人も持ちやすいショッピングバッグ

素材：ポリエステル

サイズ：（約）縦41×横53cm

持ち手：（約）47cm

■ポイント

今回の新作グッズは、モノトーンカラーで展開されています。ブラックとグレーはスヌーピー＆ウッドストック、ベージュとダークグレーはスヌーピーとピーナッツの仲間たちの総柄デザインです。

今回は、ブラックをチョイスしました。

ブラック地に、スヌーピーとウッドストック、アルファベットを散りばめた総柄デザインで、スヌーピーとアルファベットはホワイト、ウッドストックはイエローでプリントされています。モノトーンをベースに、イエローがさりげないアクセントになっていておしゃれ♪

キャラクターデザインでも、モノトーンカラーなら大人も取り入れやすいのがうれしいポイントです。

サイズは大きめで、収納力も優秀。2Lのペットボトルが6本入るほどの大容量です。

開口部には、スナップボタン付きのストラップを搭載。中身が見えにくく、荷物の飛び出し防止にもなるのが便利だと感じました。

マチのないタイプではあるものの、全体的にしっかり容量があるため、お買い物で荷物が増えたときにも安心です。

持ち手は長めに設計されており、肩がけもラクラク。さらに、持ち手の中央部分は二つ折りで縫われているため、手で持ったときにも握りやすい工夫がされています。

内側にはポケット付きで、コンパクトにたたんで収納できる仕様。ポケットのサイズは約縦15×横18cmで、持ち歩き用のエコバッグとしても使いやすいアイテムです。

2：ポーチ（PEANUTS）

海外旅行の際にも活躍しそう！

■商品情報

品名：ポーチ（PEANUTS）

価格：1,089円（税込）

発売日：2026年4月1日（水）

■種類・品番

・ブラック（品番：304-4501）

・グレー（品番：304-4502）

・ベージュ（品番：304-4503）

・ダークグレー（品番：304-4504）

■素材・サイズ

素材：＜表地/表側＞合成皮革＜裏地/裏側＞ポリエステル

サイズ：（約）縦15×横21×マチ幅1cm

ブラックとベージュは、それぞれショッピングバッグとおそろいの総柄デザイン。ダークグレーとグレーは、フロントに大きなイラストプリントが入ったデザインです。

今回は、グレーを購入しました。

淡いグレーにブラックのパイピングが施されており、モノトーン配色が大人っぽくておしゃれ。フロントには、ウッドストックを抱き上げているスヌーピーのイラストがプリントされています。ふたりのにっこり笑顔がとにかくかわいく、見ているだけで癒やされます♪

合成皮革の生地にも高級感があり、大人が持ちやすいのも魅力です。

このポーチのいちばんの推しポイントは、なんといっても多ポケット仕様なところ。外側には、背面ポケットが1つ付いています。

内側には、ファスナー付きメッシュポケット、ファスナーポケット、カードポケット、ペンホルダーを搭載。中央にファスナーポケットがあることで仕切りの役割も果たしており、前後のスペースにも収納できるのが便利です。

カードポケットは9つ。1つのポケットに5枚ほどカードが収納できるので、カードケースとして使うのもおすすめです。

パスポートやカード、紙幣、コイン、チケット類、ペンなどをまとめて収納できるため、海外旅行の際にも活躍しそう。

デイリー使いなら、ステーショナリーを入れたり、カードや通帳などの貴重品をまとめたり、お薬手帳や診察券を収納したりと、さまざまな使い方ができる優秀アイテムです。

＊

しまむらのスヌーピー新作グッズは、かわいさはもちろん、毎日使いたくなる実用性の高さも魅力でした。

ショッピングバッグは大容量で持ち運びしやすく、エコバッグとして活躍してくれそう。ポーチは高級感のある見た目に加え、多ポケット仕様で整理しやすく、幅広いシーンで使える万能アイテムでした。スヌーピー好きはもちろん、大人も取り入れやすいキャラクターデザインのグッズを探している方にもおすすめです。

しまむらのオンラインストアでは残念ながら現在取り扱いがありませんが、店舗ではまだ在庫が確認できます（※2026年4月28日時点）。

また、しまむら公式アプリでは品番を入力すると、お近くの店舗の在庫を検索することも可能です（品番：309-1601／304-4502）。

さらに、しまむらでは店舗間での取り寄せにも対応しているため、近くの店舗で見つからない場合は店員さんに相談してみるのもおすすめ。

気になった方は、ぜひお近くのしまむらでチェックしてみてくださいね！

※品切れの際はご了承ください。

※数に限りがあります。商品入れ替えや売り切れの場合はご容赦願います。