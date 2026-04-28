ナゲッツがウルブズを下して連敗脱出…ヨキッチが合計トリプルダブル数でNBA歴代1位タイに

4月28日（現地時間27日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツが、ホームのボール・アリーナでミネソタ・ティンバーウルブズ相手に125－113で勝利し、「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドを2勝3敗とした。

このシリーズで、ナゲッツは19日の初戦こそ制すも、続く第2戦から4戦にかけて3連敗を喫し、ウルブズに王手をかけられていた。なかでもニコラ・ヨキッチは、第1戦から順に25、24、27、24得点を残すも、ルディ・ゴベアを中心とする相手の守備に苦しみ、ここ2戦はいずれもフィールドゴール成功率36.4パーセント以下に終わっていた。

ところが、第5戦ではフィールドゴール成功率60.0パーセント（9／15）の計27得点に12リバウンド16アシスト2ブロックと爆発。さらにジャマール・マレーが24得点4リバウンド7アシスト4スティール、スペンサー・ジョーンズが20得点3スティール3ブロック、キャメロン・ジョンソンが18得点6リバウンド5アシスト3スティールをマーク。

2勝3敗とあとがないナゲッツは、敵地ターゲット・センターへ乗り込み、5月1日に逆王手をかけるべくシリーズ第6戦へ臨む。

なお、レギュラーシーズン通算トリプルダブル数198回でNBA歴代2位に立つヨキッチは、プレーオフ通算23回目（同3位）のトリプルダブルを達成。シーズンとプレーオフを合わせた合計トリプルダブル数で221回に達したことで、ラッセル・ウェストブルック（サクラメント・キングス）と並んでNBA歴代最多タイへ浮上した。

ヨキッチが今年のプレーオフであと1試合、トリプルダブルをクリアすれば、31歳のビッグマンがNBA新記録を樹立することになる。

【動画】シリーズ第5戦でトリプルダブルを達成したヨキッチ





