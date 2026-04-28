「今日好き」“ゆたひな”西小路侑汰＆田中陽菜カップル、破局報告 交際4ヶ月で「価値観や考えの違いから距離ができてしまい」
【モデルプレス＝2026/04/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた西小路侑汰と田中陽菜が4月28日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。破局を報告した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、交際3ヶ月記念に公開していた密着ショット
2人は、それぞれ破局を報告。西小路は「価値観や考えの違いから距離ができてしまい、2人で話し合った結果、このような形になりました」と説明した。
続けて、「テグ編の旅で出会ってくれてありがとう 成立後、不安にさせてしまったこともありました だけどひなたは隣でいつも笑顔でいてくれて本当に感謝してます」と田中への思いを吐露。「ひな、4ヶ月本当にありがとう」と感謝を記した。
田中も「3回目の旅でゆたと出会えて毎日がとても楽しかったですし笑顔が耐えない日々でした」と回顧。「あの2泊3日の旅で私と出会ってくれて、私の生活をたくさん照らしてくれてありがとう」と感謝の思いを綴っている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「テグ編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美男美女カップル、交際3ヶ月記念に公開していた密着ショット
◆「今日好き」“ゆたひな”西小路侑汰＆田中陽菜、破局報告
2人は、それぞれ破局を報告。西小路は「価値観や考えの違いから距離ができてしまい、2人で話し合った結果、このような形になりました」と説明した。
田中も「3回目の旅でゆたと出会えて毎日がとても楽しかったですし笑顔が耐えない日々でした」と回顧。「あの2泊3日の旅で私と出会ってくれて、私の生活をたくさん照らしてくれてありがとう」と感謝の思いを綴っている。
◆「今日好き」西小路侑汰＆田中陽菜「テグ編」でカップル成立
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「テグ編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
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