29日はスッキリしない天気＆気温が急降下･･･寒暖差で体調をくずさないように注意を【これからの天気(4月28日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
29日(水)は、スッキリしない天気で空気がヒンヤリしそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。
◆4月29日(水)の天気
・上越地方
昼過ぎにかけて広く雨が降るでしょう。
ただ、夕方までは所々で雨雲が残りそうです。
最高気温は14℃の予想です。
・中越地方
昼ごろまでは、断続的に雨が降るでしょう。
最高気温は13℃前後の予想です。
今日の暖かさから一転して、明日は日中でも空気がヒンヤリしそうです。
・長岡市と三条市周辺
午前中は、各地で傘が必要になるでしょう。
午後も、日中いっぱいはにわか雨に注意が必要です。
最高気温は15℃前後で、今日より8℃ほど低くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は広く雨で、風が強まるところもあるでしょう。
その後、昼過ぎにかけては急な雨の可能性があります。
最高気温は15℃くらいまでしか上がらないでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝のうちは所々で雨脚が強まり、昼ごろまではにわか雨のところがあるでしょう。
最高気温は13℃前後の予想です。
◆風と波
下越と佐渡で、はじめやや強い風が吹くでしょう。
波の高さは、各海域ではじめ1.5mの予想です。
◆週間予報
30日(木)は天気が回復し、昼間は過ごしやすい陽気になるでしょう。
一方、5月1日(金)と2日(土)は広く雨で風が強まるところもありそうです。
29日(水)は、また気温が急降下しそうです。寒暖差で体調をくずさないようにご注意ください。
29日(水)は、スッキリしない天気で空気がヒンヤリしそうです。
◆警報・注意報
現在、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。
◆4月29日(水)の天気
・上越地方
昼過ぎにかけて広く雨が降るでしょう。
ただ、夕方までは所々で雨雲が残りそうです。
最高気温は14℃の予想です。
・中越地方
昼ごろまでは、断続的に雨が降るでしょう。
最高気温は13℃前後の予想です。
今日の暖かさから一転して、明日は日中でも空気がヒンヤリしそうです。
・長岡市と三条市周辺
午前中は、各地で傘が必要になるでしょう。
午後も、日中いっぱいはにわか雨に注意が必要です。
最高気温は15℃前後で、今日より8℃ほど低くなりそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝は広く雨で、風が強まるところもあるでしょう。
その後、昼過ぎにかけては急な雨の可能性があります。
最高気温は15℃くらいまでしか上がらないでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝のうちは所々で雨脚が強まり、昼ごろまではにわか雨のところがあるでしょう。
最高気温は13℃前後の予想です。
◆風と波
下越と佐渡で、はじめやや強い風が吹くでしょう。
波の高さは、各海域ではじめ1.5mの予想です。
◆週間予報
30日(木)は天気が回復し、昼間は過ごしやすい陽気になるでしょう。
一方、5月1日(金)と2日(土)は広く雨で風が強まるところもありそうです。
29日(水)は、また気温が急降下しそうです。寒暖差で体調をくずさないようにご注意ください。