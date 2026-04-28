これからの気象情報です。

29日(水)は、スッキリしない天気で空気がヒンヤリしそうです。



◆警報・注意報

現在、下越と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。



◆4月29日(水)の天気

・上越地方

昼過ぎにかけて広く雨が降るでしょう。

ただ、夕方までは所々で雨雲が残りそうです。

最高気温は14℃の予想です。



・中越地方

昼ごろまでは、断続的に雨が降るでしょう。

最高気温は13℃前後の予想です。

今日の暖かさから一転して、明日は日中でも空気がヒンヤリしそうです。



・長岡市と三条市周辺

午前中は、各地で傘が必要になるでしょう。

午後も、日中いっぱいはにわか雨に注意が必要です。

最高気温は15℃前後で、今日より8℃ほど低くなりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝は広く雨で、風が強まるところもあるでしょう。

その後、昼過ぎにかけては急な雨の可能性があります。

最高気温は15℃くらいまでしか上がらないでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝のうちは所々で雨脚が強まり、昼ごろまではにわか雨のところがあるでしょう。

最高気温は13℃前後の予想です。



◆風と波

下越と佐渡で、はじめやや強い風が吹くでしょう。

波の高さは、各海域ではじめ1.5mの予想です。



◆週間予報

30日(木)は天気が回復し、昼間は過ごしやすい陽気になるでしょう。

一方、5月1日(金)と2日(土)は広く雨で風が強まるところもありそうです。



29日(水)は、また気温が急降下しそうです。寒暖差で体調をくずさないようにご注意ください。