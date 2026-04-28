ポケモンカードなどの大量窃盗。大胆な犯行の一部始終を、防犯カメラが捉えました。

28日午前4時前、大阪市浪速区のトレーディングカード専門店の防犯カメラ映像。シャッターが閉められた店舗に車がバックで突っ込みます。3回ほど突っ込みシャッターを破壊すると…2人組が隙間から侵入。ショーケースを叩き割り、商品をカバンに詰めていきます。

狙われたのは「ポケモンカード」でした。

被害に遭ったトレーディングカードショップによりますと、28日午前3時45分ごろ大阪市浪速区難波中にある店舗に2人組が押し入り、陳列されていた高額な「ポケモンカード」などを盗んで逃げたということです。

犯行にかかった時間はわずか2分足らず。被害額は数百万円にのぼるということです。

「ポケモンカードのみが狙われた犯行になります。おそらく、一番換金性が高いカードゲームだからです」

「ものすごく早い、慣れた犯行だなと。シャッターを直してもまた同じことをされるのではないかという不安と怖さがある」（被害に遭った店舗の従業員）

警察は窃盗事件として捜査しています。