主要国内証券 先物取引高情報まとめ（4月28日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3975( 2100)
TOPIX先物 6月限 5139( 2795)
日経225ミニ 6月限 6816( 6792)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 627( 567)
TOPIX先物 6月限 963( 739)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 563( 364)
日経225ミニ 6月限 121( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 850( 678)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 776( 705)
日経225ミニ 6月限 2167( 2046)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 328( 0)
TOPIX先物 6月限 381( 0)
日経225ミニ 5月限 1070( 70)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1413( 941)
9月限 15( 15)
TOPIX先物 6月限 717( 565)
日経225ミニ 5月限 2938( 1420)
6月限 54003( 29465)
7月限 13( 13)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 734( 444)
9月限 4( 0)
日経225ミニ 5月限 1519( 543)
6月限 34267( 18547)
7月限 8( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6( 6)
日経225ミニ 5月限 370( 370)
6月限 4079( 4079)
7月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 770( 770)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 231( 231)
6月限 18282( 18282)
7月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 3975( 2100)
TOPIX先物 6月限 5139( 2795)
日経225ミニ 6月限 6816( 6792)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 627( 567)
TOPIX先物 6月限 963( 739)
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 563( 364)
日経225ミニ 6月限 121( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 850( 678)
9月限 8( 8)
TOPIX先物 6月限 776( 705)
日経225ミニ 6月限 2167( 2046)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 328( 0)
TOPIX先物 6月限 381( 0)
日経225ミニ 5月限 1070( 70)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1413( 941)
9月限 15( 15)
TOPIX先物 6月限 717( 565)
日経225ミニ 5月限 2938( 1420)
6月限 54003( 29465)
7月限 13( 13)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 734( 444)
9月限 4( 0)
日経225ミニ 5月限 1519( 543)
6月限 34267( 18547)
7月限 8( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6( 6)
日経225ミニ 5月限 370( 370)
6月限 4079( 4079)
7月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 770( 770)
9月限 3( 3)
日経225ミニ 5月限 231( 231)
6月限 18282( 18282)
7月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース