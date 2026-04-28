　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月28日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　3975(　　2100)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5139(　　2795)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　6816(　　6792)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 627(　　 567)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 963(　　 739)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 563(　　 364)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 121(　　　 0)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 850(　　 678)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 776(　　 705)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2167(　　2046)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 328(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 381(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1070(　　　70)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1413(　　 941)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 717(　　 565)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　2938(　　1420)
　　　　　 　 　 6月限　　　 54003(　 29465)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　13(　　　13)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 734(　　 444)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 0)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　1519(　　 543)
　　　　　 　 　 6月限　　　 34267(　 18547)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 8(　　　 6)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 370(　　 370)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4079(　　4079)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 3(　　　 3)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 770(　　 770)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 5月限　　　　 231(　　 231)
　　　　　 　 　 6月限　　　 18282(　 18282)
　　　　　 　 　 7月限　　　　　 2(　　　 2)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース