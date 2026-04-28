asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」を収録したシングルを、2026年6月10日に発売することを発表した。あわせて、アニメ描き下ろし素材を使用したジャケットビジュアルと、全国各店舗での購入特典が発表された。

本シングルは、CD＋BDの2枚組仕様。CDには「あわ」を含む全3曲が収録され、BDにはTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のノンクレジットエンディング映像が収められる。

「あわ」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のために書き下ろされた楽曲で、作詞・作曲・編曲はボカロP・⌘ハイノミが手がけており、asmiとは「ラヴィウス」以来の再タッグとなる。本楽曲は、誰かのそばにいてもなお残る心の距離や、周囲に馴染もうとするほど曖昧になっていく自分自身の輪郭、そしてその中で確かに揺れ続ける感情を繊細に描いた1曲だという。

ジャケット写真

ジャケットには、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のアニメ描き下ろし素材を使用しており、淡く透明感のある「あわ」の世界観を纏った、この作品のためだけに用意されたビジュアルとなっている。

◾️シングル「あわ」

2026年6月10日（水）リリース

予約：https://asmi.lnk.to/awa ▼先行配信「あわ」

https://asmi.lnk.to/Bubbles 配信ジャケット写真 期間生産限定盤

品番：SRCL-13693〜13694 価格：￥2,700（税込）

・CD：「あわ」ほか全3曲

・BD：TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』ノンクレジットエンディング映像 ▼対象店舗 / 特典内容

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