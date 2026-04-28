イギリス イングランド出身のインディーバンド、Hard-Fiが、新曲「Looking For Fun」を配信リリースした。

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本楽曲は、6月19日にV2レコードよりリリースされる15年ぶりのニューアルバム『Sweating Someone Else’s Fever』からの先行シングル。フロントマンのリチャード・アーチャーは「この“Looking For Fun”は、ザ・クラッシュの“(White Man) In Hammersmith Palais（ハマースミス宮殿の白人）”の歌詞の最後の一節にインスパイアされた」と説明し、「みんなから虐められる中で、人生の喜びを見つけようとすることを歌っているんだ」と続けた。

ニューアルバムは、彼らの代名詞である元タクシー事務所を改装したスタジオ チェリー・リップスで2025年を通して書き下ろされレコーディングされた。リチャード・アーチャーと、長年のコラボレーターであるウォルジー・ホワイトがプロデュースを担当。窓の外に広がる分断された現代社会を見つめつつ、大胆なサウンドで描かれる。タイトルの『Sweating Someone Else’s Fever』は、“他人のエゴに基づく争いに巻き込まれるな”というエルサルバドルのことわざから名付けられた。

3月に公表された1stシングル「They Ain’t Your Friends」は、ネット上の偽りの結束や現代音楽界の偽善を痛烈に批判。ヴァージン・ラジオの“今週のトラック”に選出されたほか、ラジオXの“デイタイム・プレイリスト”にも加えられた。

そのほか、アルバムには、バンド史上最もエモーショナルな楽曲の一つである「You Rule My Heart」を収録。同曲には俳優／シンガーのクリステン・カミングスがゲストボーカルで参加する。また「Gigo Nada」（スペイン語で“私は何も言わない”の意）には、アーチャーが愛するクンビア音楽が取り入れられ、英国在住のコロンビア人ラッパーのマイク・カレを迎えている。

さらに、「Don’t Go Making Plans」と「Ain’t Going Out Tonight」は斜陽のナイトライフシーンを捉え、「Humpback Whale」はテクノロジーと権力に目を向ける。「AIは命を救うかもしれないが、その恩恵が共有されなければ悪夢になるだろう」とアーチャーは警告する。

（文＝リアルサウンド編集部）