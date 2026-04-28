お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が、当面休養することを発表した。２８日、所属事務所の公式サイトで報告された。

日村はバナナマンとして８本、個人で３本のレギュラー番組を持ち、テレビだけでレギュラーを１１本抱えている。

日村単独の冠番組「ひむバス！」（木曜・後８時１５分）を放送しているＮＨＫは、スポーツ報知の取材に「日村勇紀さんの体調の回復を心よりお祈り申し上げます。ご出演いただいている『ひむバス！』の今後の予定については対応を検討中です。なお、４月３０日の『ひむバス！』は予定通り放送します」とコメントした。

「バナナサンド」（火曜・後８時）などを抱えるＴＢＳは「収録済みの放送分に関しては予定通り放送いたします。それ以降の放送に関しては現在検討中です。日村さんの一日も早い回復をお祈りいたします」と説明。「ＹＯＵは何しに日本へ？」（月曜・後６時２５分）を放送するテレビ東京も「代役を立てるかどうかは未定です。日村さんの一日も早い回復をお祈り申し上げます」とした。

日本テレビは、バナナマンが出演する「沸騰ワード１０」（金曜・後７時５６分）での日村について「今週、５月１日の放送からお休みされます。休養が明けたら、また収録に参加していただきます」。日村単独の「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」（土曜・後１１時３０分）については「５月１６日の放送までは出演しています」と説明。今後の対応については「現在検討中です」とした。

「奇跡体験！アンビリバボー」（水曜・後８時）を放送するフジテレビは「日村勇紀さんの一日も早い回復をお祈りしています」とコメント。「４月２９日放送の『アンビリバボー』は、日村さんがお休みされた状態で収録しております」とあすの放送分からの不在を発表。今後については「現時点で決まっていることはございません」とした。

日村が単独で出演する「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」（火曜・後１０時）を放送するＢＳ朝日は「収録済みの分については予定通り放送します」とコメントしている。