今年の“高崎山第1号”赤ちゃんザルの名前「ミラノ」に決定
高崎山自然動物園は28日、今年第1号の赤ちゃんザルの名前が「ミラノ」に決定したと発表した。
【写真】圧巻！サル寄せ場の様子
多くの人に親しみを持ってもらえるよう、毎年最初に産まれた赤ちゃんザルに公募で名前を付けており、今年も3月15日から名前の募集を行ったところ、2158件の応募があった。その中から、今年2月に開催された「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」にちなみ、53件の得票のあった「ミラノ」に決定した。
毎年出産シーズン（4月〜8月頃）には約150頭の赤ちゃんザルが誕生する。
【第1号赤ちゃんザルについて】
名前
ミラノ
性別
オス
母ザル
ハクセキ（B群・9歳）
※ミラノは第2子にあたる。
ミラノはおおむね午後1時〜午後5時まで、母ザルのハクセキと一緒にサル寄せ場に滞在する。
近年の第1号赤ちゃんザルの名前と由来
2025年：バンパク（大阪・関西万博の開催にちなんで）
2024年：デコピン（MLBで活躍している大谷翔平選手の愛犬にちなんで）
2023年：ペッパーミル（WBCでのパフォーマンスにちなんで）
2022年：ピース（世界平和を願って）
2021年：アマビエ（コロナウイルスの収束を願って）
【写真】圧巻！サル寄せ場の様子
多くの人に親しみを持ってもらえるよう、毎年最初に産まれた赤ちゃんザルに公募で名前を付けており、今年も3月15日から名前の募集を行ったところ、2158件の応募があった。その中から、今年2月に開催された「ミラノ・コルティナ冬季オリンピック」にちなみ、53件の得票のあった「ミラノ」に決定した。
【第1号赤ちゃんザルについて】
名前
ミラノ
性別
オス
母ザル
ハクセキ（B群・9歳）
※ミラノは第2子にあたる。
ミラノはおおむね午後1時〜午後5時まで、母ザルのハクセキと一緒にサル寄せ場に滞在する。
近年の第1号赤ちゃんザルの名前と由来
2025年：バンパク（大阪・関西万博の開催にちなんで）
2024年：デコピン（MLBで活躍している大谷翔平選手の愛犬にちなんで）
2023年：ペッパーミル（WBCでのパフォーマンスにちなんで）
2022年：ピース（世界平和を願って）
2021年：アマビエ（コロナウイルスの収束を願って）