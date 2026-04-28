GW無料イベント、東京駅直結の場所に“巨大こいのぼり”登場…全長25メートル・くぐり抜け可能 『YAESU BIG HOLIDAY 2026』【コンテンツ一覧】
東京ミッドタウン八重洲は、ゴールデンウィーク期間中に『YAESU BIG HOLIDAY 2026』（4月29日〜5月6日）を開催する。
【画像】東京駅すぐ…身近な科学や最新の技術を楽しく学ぶ子どもたち
同イベントは、ゴールデンウィークの大型連休と“端午の節句”の「健やかな成長を願う」という想いを掛け合わせ、“大きくなろう”をテーマに実施。東京駅八重洲口直結という利便性を活かし、お出かけの合間にも立ち寄りやすい立地で、親子で楽しめる体験型コンテンツを多数展開する。
メインコンテンツとして、全長約25メートルの巨大こいのぼりをくぐり抜ける「BIG HOLIDAY こいのぼりくぐり」が、今年も1Fガレリアに登場する。さらに、東京ミッドタウン八重洲に居を構える東京大学八重洲アカデミックコモンズなどの特別協力のもと、身近な科学や最新の技術を楽しく学べる「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」をはじめ、プレイカーや遊具を設置した屋外の遊び場「BIG HOLIDAY キッズプレイパーク」、親子で生の音楽に触れられる「BIG HOLIDAY キッズミュージックスクエア」など、遊びと学びが一体となったイベントとなる。
■『YAESU BIG HOLIDAY 2026』概要
開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月6日（水・振休）
開催場所：東京ミッドタウン八重洲 ガレリア、アトリウム、YAESU BASE、他
入場：無料／入退場自由
「BIG HOLIDAY こいのぼりくぐり」
期間：2026年4月29日（水・祝）、5月1日（金）〜5月6日（水・振休） ※荒天中止
時間：11:00〜17:30
場所：1F ガレリア
料金：無料
「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」
・科学実験教室「回転の不思議。自転車はどうして走れるの？」
期間：2026年４月29日（水・祝）、5月2日（土）、3日（日）
時間：（1）11:00〜 （2）13:00〜 （3）14:00〜 （4）15:30〜 （5）16:30〜
所要時間：約45分
場所：1F アトリウム
主な対象：4歳〜小学校低学年（保護者1名同伴）
人数：1回10組（20名）
料金：300円（税込）
・科学実験教室「振動の秘密。念力でうごく振り子をつくろう！」
期間：2026年5月4日（月・祝）、5日（火・祝）、6日（水・振休）
時間：（1）11:00〜 （2）13:00〜 （3）14:00〜 （4）15:30〜 （5）16:30〜
所要時間：約45分
場所：1F アトリウム
主な対象：4歳〜小学校低学年（保護者1名同伴）
人数：1回10組（20名）
料金：300円（税込）
・最新技術で視線を見える化！「ふしぎなたてもののデザイン工作」
期間：2026年5月4日（月・祝）、5日（火・祝）、6日（水・振休）
時間：（1）11:00〜 （2）13:00〜 （3）14:00〜 （4）15:30〜 （5）16:30〜
所要時間：約30分
場所：B1 YAESU BASE
主な対象：4歳〜小学校低学年（保護者1名同伴）
人数：1回5組（10名）
料金：300円（税込）
※「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」すべてのコンテンツはPEATIXにて事前予約が必要
「BIG HOLIDAY キッズプレイパーク」
期間：2026年4月29日（水・祝）、5月2日（土）〜6日（水・振休）
時間：11:00〜17:30 ※雨天・荒天中止
場所：1F ガレリア
主な対象：未就学児〜小学校低学年
料金：無料
「BIG HOLIDAY キッズミュージックスクエア」
期間：2026年5月3日（日）
時間：13:00〜、15:00〜（※打楽器体験会 14:00〜）
場所：1F ガレリア前（外堀通り側）歩道（雨天時はB1 YAESU BASE）
料金：無料
演奏者：東京音楽大学所属学生
【画像】東京駅すぐ…身近な科学や最新の技術を楽しく学ぶ子どもたち
同イベントは、ゴールデンウィークの大型連休と“端午の節句”の「健やかな成長を願う」という想いを掛け合わせ、“大きくなろう”をテーマに実施。東京駅八重洲口直結という利便性を活かし、お出かけの合間にも立ち寄りやすい立地で、親子で楽しめる体験型コンテンツを多数展開する。
■『YAESU BIG HOLIDAY 2026』概要
開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月6日（水・振休）
開催場所：東京ミッドタウン八重洲 ガレリア、アトリウム、YAESU BASE、他
入場：無料／入退場自由
「BIG HOLIDAY こいのぼりくぐり」
期間：2026年4月29日（水・祝）、5月1日（金）〜5月6日（水・振休） ※荒天中止
時間：11:00〜17:30
場所：1F ガレリア
料金：無料
「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」
・科学実験教室「回転の不思議。自転車はどうして走れるの？」
期間：2026年４月29日（水・祝）、5月2日（土）、3日（日）
時間：（1）11:00〜 （2）13:00〜 （3）14:00〜 （4）15:30〜 （5）16:30〜
所要時間：約45分
場所：1F アトリウム
主な対象：4歳〜小学校低学年（保護者1名同伴）
人数：1回10組（20名）
料金：300円（税込）
・科学実験教室「振動の秘密。念力でうごく振り子をつくろう！」
期間：2026年5月4日（月・祝）、5日（火・祝）、6日（水・振休）
時間：（1）11:00〜 （2）13:00〜 （3）14:00〜 （4）15:30〜 （5）16:30〜
所要時間：約45分
場所：1F アトリウム
主な対象：4歳〜小学校低学年（保護者1名同伴）
人数：1回10組（20名）
料金：300円（税込）
・最新技術で視線を見える化！「ふしぎなたてもののデザイン工作」
期間：2026年5月4日（月・祝）、5日（火・祝）、6日（水・振休）
時間：（1）11:00〜 （2）13:00〜 （3）14:00〜 （4）15:30〜 （5）16:30〜
所要時間：約30分
場所：B1 YAESU BASE
主な対象：4歳〜小学校低学年（保護者1名同伴）
人数：1回5組（10名）
料金：300円（税込）
※「BIG HOLIDAY キッズワークショップ」すべてのコンテンツはPEATIXにて事前予約が必要
「BIG HOLIDAY キッズプレイパーク」
期間：2026年4月29日（水・祝）、5月2日（土）〜6日（水・振休）
時間：11:00〜17:30 ※雨天・荒天中止
場所：1F ガレリア
主な対象：未就学児〜小学校低学年
料金：無料
「BIG HOLIDAY キッズミュージックスクエア」
期間：2026年5月3日（日）
時間：13:00〜、15:00〜（※打楽器体験会 14:00〜）
場所：1F ガレリア前（外堀通り側）歩道（雨天時はB1 YAESU BASE）
料金：無料
演奏者：東京音楽大学所属学生