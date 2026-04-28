熱帯夜の解決策はこのマットで。

もうすぐ夏がやってくるわけですが、暑いのは日中だけでなく夜でも続きます。熱帯夜になれば寝苦しくて寝ていられませんよね。結局24時間エアコンを回し続けて、電気代がウナギ登りです。

体質的にエアコンが苦手な人もおられますし、これらの問題をクリアにするにはどうすれば…？

身体の熱を奪って冷やすマット

サンコーの「ひんやり水流快眠マット」は、マット内部の水が身体の熱を奪い、冷却機で冷やされ循環する水冷式の冷房器具。チューブ2本を繋いで冷却機に水を注ぎ、スイッチオンであとは快眠待ったなしです。

たとえば夜中トイレに起きてベッドに戻っても、自分がいた場所がまた暖かくなっているってこともありません。

USB-C給電がイマドキですし、モバイルバッテリーからの給電でもOK。てことはアウトドアでも使えますね。起きている時間帯は、冷却機からチューブを外して冷風扇としても使えます。

水流マットを使ったときと、一般的な冷感マットを使ったときの温度比較がこちら！



流れる水が熱を奪って、新たに冷たい水がマットの中を通ってくるので、自分の体温で温まってしまう…なんてこともありません。



▼ 詳細はこちらhttps://t.co/jeb2nIdS42 pic.twitter.com/vtSr5tVpvO - サンコー【公式】 (@thanko_web) April 20, 2026

節電で家計に優しい

2026年の電気代は、1月〜3月は補助金で一時的に値下げされていました。ですが4月使用分から補助金が終了して実質的な値上げとなります。夏は電力をけっこう使うってのに、ツラいですね。

サンコーの試算では、エアコンの消費電力が約570Wなのに対して扇風機だと約60W。「ひんやり水流快眠マット」はその1/10で約6Wとのこと。

寝ながら使えば楽チンなリモコンでは、風量調節とタイマー機能が操作できます。上手く使えばさらに電気代が浮きますね。

Image: THANKO

夏の夜はコレが正解では

扇風機ですら省電力かと思いきや、さらのその下があるなんて。しかもぬるい空気をかき混ぜる扇風機より、ちゃんと身体を冷やすアイテムですからね。エアコンで部屋全体を涼しくするより、体熱を奪うほうがダイレクトで効率良いでしょう。

節電もできて願ったり叶ったり。1万9800円で夏の快眠を手に入れましょう。

Source: YouTube, X, THANKO

Reference: JIJI.COM, 運送業許可申請.com, 伊藤忠エネクス株式会社