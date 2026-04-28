一緒に旅行した50代の友人の新幹線代が自分よりも安いのはなぜ？ 50代以上が使える割引制度にはどんなものがある？

50代以上が使える新幹線の割引制度

50代になると、新幹線料金が安くなる会員サービスや旅行商品を利用できます。ここでは、50代以上が利用できる新幹線の割引制度を2つ紹介します。



大人の休日倶楽部

大人の休日倶楽部は、JR東日本・JR北海道が提供している50歳以上向けの会員サービスです。会員になると、新幹線や特急列車の割引きっぷや、期間限定の乗り放題パスなどを利用できます。なお、ここでは通常期・普通車指定席・紙のきっぷを利用した場合の金額を紹介します。

「大人の休日倶楽部パス」は、JR東日本・北海道の対象エリアの新幹線や特急が連続5日間乗り放題になるフリーきっぷです。

エリアによって料金は異なりますが、例えば東京～盛岡を通常料金で往復すると3万900円かかるところ、パスを利用すると一律2万円（えきねっとで購入した場合）で利用できます。長距離旅行や複数都市を回る旅行では、大人の休日倶楽部パスがお得なケースが多いです。

また、「北陸フリーきっぷ」は首都圏から北陸新幹線の往復と、北陸エリアの乗り放題がセットになったきっぷです。東京から金沢の場合、通常2万9200円のところ、フリーきっぷでは一律2万5000円になります。

さらに、大人の休日倶楽部会員は、JR東日本、JR北海道線のきっぷで片道101キロメートル以上利用した場合に、次のような割引が適用されます。



・満50～64歳（ミドル会員）：5％割引

・満65歳以上（ジパング会員）：30％割引

入会には、大人の休日倶楽部カード（ビューカード）への申し込みが必要で、年会費はミドル会員が2624円（初年度会費無料）、ジパング会員が4364円です。



「50＋」

「50＋」は、JR東海のエクスプレス予約会員のうち、50歳以上の方が利用できる旅行商品です。通常の割引きっぷとは異なり、新幹線と宿泊がセットになったパッケージプランが中心です。

「50＋」では、新幹線の往復とホテル宿泊がセットになったプランが販売されており、個別に新幹線とホテルを予約するよりも割安になるケースがあります。例えば、東京～京都の往復新幹線と奈良のホテル1泊のセットは、2万5910円～4万5090円のプランが提供されています。

東京～京都の往復の新幹線代は、指定席で2万8740円です。上記の奈良のホテルは、平日1泊料金が1万4100円～1万7300円、合わせて4万2840円～4万6040円となるため「50＋」を利用したほうがお得といえるでしょう。

利用するには、エクスプレス予約の会員になる必要があり、年会費は1100円（税込み）です。なお、スマートEX会員は対象外となります。



50代以上が使える新幹線の割引制度を上手に活用して旅行を楽しもう

50代になると利用できる新幹線の割引制度や旅行商品はいくつかあり、通常料金よりも安く移動できる可能性があります。同じ新幹線に乗っていても料金に差が出るのは、会員サービスや旅行商品を利用しているかどうかの違いによるものです。

これから旅行や帰省を予定している50代以上の方は、割引制度を使うと交通費を節約できる可能性があるため、自分が対象になる割引制度がないか一度確認してみるとよいでしょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 大人の休日倶楽部

東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本 大人の休日倶楽部 年会費・入会条件

東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社 エクスプレス予約 「50＋」50歳以上専用商品（JR東海ツアーズ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー