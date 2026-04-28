永野芽郁、飾らない“素”の姿見せる フォトカードビジュアル一挙解禁【MAGNOLIE】
【モデルプレス＝2026/04/28】女優の永野芽郁が6月21日に発売するフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」（SDP）より購入者特典のフォトカードビジュアルが一挙解禁。あわせて、発売記念パネル展の開催も決定した。
【写真】永野芽郁、ショートパンツから美脚ちらり
第1弾解禁では、再会を待ち望んでいた“メイト（ファン）”から多くの温かな声が寄せられた。この度、第2弾として解禁されたのは、ファンへの感謝の気持ちを込めた購入者対象の店舗別限定特典「オリジナルフォトカード」のビジュアル3点。これらのカットに収められている姿は、本作の撮影中に見せた飾らないキュートな笑顔やリラックスした柔らかな表情など、「素」の姿をより近くで感じられる瞬間ばかり。永野本人が「ファンの皆さんの日常にそっと寄り添えるようなものにしたい」という本作への想いから、自ら選び抜いた特別なビジュアルとなっている。まるで同じ空間で共に時間を過ごし、同じ空気を感じているかのような、温かみのある距離感が投影された本作ならではの貴重な一瞬が切り取られている。
また、本作の発売を記念して、リアル書店でのパネル展開催を予定。写真集、スタイルブックそれぞれの収録カットの中から厳選された、特別なビジュアルが開催店舗で公開され、さらに、パネル展開催店舗での購入者には、オリジナルフォトカードをプレゼント。日程や場所などの詳細は後日発表される。
2009年、女優としてのデビュー以来、役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた彼女が、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという2冊をコンパイルしたスペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」。本作は、この瞬間しか撮り収めることのできない、【今】の永野の“ありのままの全て”を閉じ込めた「ファンへの特別なギフト」として丁寧に編み上げられた唯一無二の作品となっている。（modelpress編集部）
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【写真】永野芽郁、ショートパンツから美脚ちらり
◆永野芽郁、飾らない“素”の姿見せる
第1弾解禁では、再会を待ち望んでいた“メイト（ファン）”から多くの温かな声が寄せられた。この度、第2弾として解禁されたのは、ファンへの感謝の気持ちを込めた購入者対象の店舗別限定特典「オリジナルフォトカード」のビジュアル3点。これらのカットに収められている姿は、本作の撮影中に見せた飾らないキュートな笑顔やリラックスした柔らかな表情など、「素」の姿をより近くで感じられる瞬間ばかり。永野本人が「ファンの皆さんの日常にそっと寄り添えるようなものにしたい」という本作への想いから、自ら選び抜いた特別なビジュアルとなっている。まるで同じ空間で共に時間を過ごし、同じ空気を感じているかのような、温かみのある距離感が投影された本作ならではの貴重な一瞬が切り取られている。
◆永野芽郁、フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」
2009年、女優としてのデビュー以来、役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた彼女が、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブックという2冊をコンパイルしたスペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」。本作は、この瞬間しか撮り収めることのできない、【今】の永野の“ありのままの全て”を閉じ込めた「ファンへの特別なギフト」として丁寧に編み上げられた唯一無二の作品となっている。（modelpress編集部）
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