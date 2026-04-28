“天然の涼”を五感で体感。日本三大岩壁「一ノ倉沢」の絶景と雪解け水で涼む「ひんやり天然足水」が谷川岳ヨッホで初開催
年間を通して、登るだけではない山の魅力に触れられるスポット「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」は2026年7月18日(土)〜9月30日(水)の期間、真夏でも水温10度前後、日本三大岩壁「一ノ倉沢」の絶景と雪解け水での納涼体験「ひんやり天然足水」を初開催する。
【写真】迫りくる一ノ倉沢の大岩壁
雪渓が見られる絶景スポットで大岩壁を望みながら雪解け水に足を浸して、地元の食材を使用したオリジナルドリンクで喉を潤すことができる。流れ出る雪解け水は真夏でも10度前後の水温(※1)で、目的地までは舗装された平坦な道を電動自転車で走行。平均気温が20度前後(※2)のルート上には岩の隙間から冷気が吹き出す「風穴(ふうけつ)」が点在していて、都会の暑さを忘れ、自然の涼しさを五感で体感できるアクティビティとなっている。
(※1：群馬県みなかみ町「奥利根湖」)
(※2：YamaReco「谷川山岳資料館」より)
近年、日本全国で夏の平均気温が上昇し、猛暑日が増加傾向にある。2026年の夏(6〜8月)の暖候期予報では全国的に平年より高くなることが見込まれており、特に今年は梅雨明け後に猛暑日が増える見通しだ(※3)。そこで着目したのが、関東一の豪雪地帯である谷川岳・一ノ倉沢が持つ「天然の冷却力」。人工の冷気では決して味わえない、地球が作り出した「天然の涼」を五感で体感してほしいという思いから、本アクティビティが実現。冷房の効いた室内で過ごす時間が増える今夏、谷川岳ヨッホでは、あえて大自然の懐へと飛び込み、日本に古くから伝わる「五感で涼をとる」という知恵を現代の山岳リゾートとして提案している。
(※3：日本気象協会「2026年夏の天気予報」より)
■【特徴1】全長2キロメートルの大岩壁と雪渓を眼前に、真夏でも冷たさ際立つ「天然足水」
目の前にそびえ立つのは、日本三大岩壁の一つ「一ノ倉沢」の圧倒的な絶景。日本有数の豪雪地帯で、「雪渓(せっけい)」(※4)も通年見られる地域だ。この大迫力の景色を独り占めしながら、夏場でも10度前後の冷たさを保つ雪解け水の「天然足水」を楽しめる。視界いっぱいに広がる巨大な岩壁と、足元から全身に伝わる突き抜けるような冷たさが、真夏の暑さを一瞬で忘れさせてくれる。大自然が作り出した開放感あふれる特等席で、五感のすべてを使って涼を感じる贅沢な体験だ。
(※4：おもに山岳地帯の谷間や斜面に、暖候期(夏)でも融けずに残っている雪の塊や積雪のこと)
■【特徴2】沢の水で冷やして味わう、谷川岳の天然水×地元の梅のオリジナルドリンク
さらに涼を感じられる、谷川岳の天然水と梅を使用したオリジナルドリンクを提供。群馬県は全国2位の生梅生産量で、東日本ではトップを誇る(※5)。梅は、疲労回復に効果があるといわれているクエン酸を豊富に含み、夏バテに最適な食材。ドリンクの入ったボトルを沢で冷やすとより一層清涼な味を楽しむことができる。ドリンクのお供にはみなかみ町にある和菓子屋「丸須製菓」の「冷やしまんぢう・白毛門(しらがもん)」を。夏季限定の「白毛門」は、オレンジピールを混ぜたミルク味の餡を、紅茶味の生地で包んだ、さっぱりとした口当たりのお菓子だ。大自然の冷気に包まれながら、この土地ならではの味覚を堪能することで、心も体もリフレッシュできる。
(※5：JAグループ群馬「うめ」より)
■【特徴3】道中も涼しい、ブナの木漏れ日と風穴を感じるサイクリング
足水を行う一ノ倉沢までは舗装された約3キロメートルの平坦な道路が通っており、電動アシスト付きの自転車で道中も快適に走行可能。自然環境保護などの理由からマイカー規制がされており、ブナやサワグルミの木立のなかを森林浴を楽しみながら進む。道の途中には「風穴」という、地下の岩の隙間で冷やされた空気が吹き出している場所が点在している。都会の猛暑と喧騒から離れ、移動中も天然の冷気に触れられる贅沢なアクティビティだ。
■「ひんやり天然足水」概要
期間：2026年7月18日(土)〜9月30日(水)※雨天時中止
時間：9時〜15時(120分制)
料金：6000円／人(税・サービス料込)
含まれるもの：レンタサイクル、レンタルチェア、飲食物(ボトル付)
定員：1日1組限定(最大4人まで)
予約：公式サイトにて要予約。2026年7月1日(水)より予約開始、利用日前日の11時まで受付
※状況により内容を一部変更、中止の可能性あり
※仕入れ状況により、料理内容や食材の産地が一部変更になる場合あり
■「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」について
「ヨッホ(joch)」はドイツ語で「鞍部(あんぶ)」という意味。日本百名山・谷川岳の中腹に位置し、登頂だけではない山の新しい魅力に触れられる「360度天空公園」。首都圏から2時間、ロープウェイとリフトで上ると、そこは標高1500メートルの別天地。四季折々の絶景に、名物山グルメ、気軽に自然を満喫できるアクティビティと山を楽しむ出合いが待っている。
所在地：群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽湯吹山国有林
電話：0278-72-3575
アクセス：JR上越新幹線上毛高原駅からバスで約40分／関越自動車道水上ICより車で20分
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【写真】迫りくる一ノ倉沢の大岩壁
雪渓が見られる絶景スポットで大岩壁を望みながら雪解け水に足を浸して、地元の食材を使用したオリジナルドリンクで喉を潤すことができる。流れ出る雪解け水は真夏でも10度前後の水温(※1)で、目的地までは舗装された平坦な道を電動自転車で走行。平均気温が20度前後(※2)のルート上には岩の隙間から冷気が吹き出す「風穴(ふうけつ)」が点在していて、都会の暑さを忘れ、自然の涼しさを五感で体感できるアクティビティとなっている。
(※2：YamaReco「谷川山岳資料館」より)
近年、日本全国で夏の平均気温が上昇し、猛暑日が増加傾向にある。2026年の夏(6〜8月)の暖候期予報では全国的に平年より高くなることが見込まれており、特に今年は梅雨明け後に猛暑日が増える見通しだ(※3)。そこで着目したのが、関東一の豪雪地帯である谷川岳・一ノ倉沢が持つ「天然の冷却力」。人工の冷気では決して味わえない、地球が作り出した「天然の涼」を五感で体感してほしいという思いから、本アクティビティが実現。冷房の効いた室内で過ごす時間が増える今夏、谷川岳ヨッホでは、あえて大自然の懐へと飛び込み、日本に古くから伝わる「五感で涼をとる」という知恵を現代の山岳リゾートとして提案している。
(※3：日本気象協会「2026年夏の天気予報」より)
■【特徴1】全長2キロメートルの大岩壁と雪渓を眼前に、真夏でも冷たさ際立つ「天然足水」
目の前にそびえ立つのは、日本三大岩壁の一つ「一ノ倉沢」の圧倒的な絶景。日本有数の豪雪地帯で、「雪渓(せっけい)」(※4)も通年見られる地域だ。この大迫力の景色を独り占めしながら、夏場でも10度前後の冷たさを保つ雪解け水の「天然足水」を楽しめる。視界いっぱいに広がる巨大な岩壁と、足元から全身に伝わる突き抜けるような冷たさが、真夏の暑さを一瞬で忘れさせてくれる。大自然が作り出した開放感あふれる特等席で、五感のすべてを使って涼を感じる贅沢な体験だ。
(※4：おもに山岳地帯の谷間や斜面に、暖候期(夏)でも融けずに残っている雪の塊や積雪のこと)
■【特徴2】沢の水で冷やして味わう、谷川岳の天然水×地元の梅のオリジナルドリンク
さらに涼を感じられる、谷川岳の天然水と梅を使用したオリジナルドリンクを提供。群馬県は全国2位の生梅生産量で、東日本ではトップを誇る(※5)。梅は、疲労回復に効果があるといわれているクエン酸を豊富に含み、夏バテに最適な食材。ドリンクの入ったボトルを沢で冷やすとより一層清涼な味を楽しむことができる。ドリンクのお供にはみなかみ町にある和菓子屋「丸須製菓」の「冷やしまんぢう・白毛門(しらがもん)」を。夏季限定の「白毛門」は、オレンジピールを混ぜたミルク味の餡を、紅茶味の生地で包んだ、さっぱりとした口当たりのお菓子だ。大自然の冷気に包まれながら、この土地ならではの味覚を堪能することで、心も体もリフレッシュできる。
(※5：JAグループ群馬「うめ」より)
■【特徴3】道中も涼しい、ブナの木漏れ日と風穴を感じるサイクリング
足水を行う一ノ倉沢までは舗装された約3キロメートルの平坦な道路が通っており、電動アシスト付きの自転車で道中も快適に走行可能。自然環境保護などの理由からマイカー規制がされており、ブナやサワグルミの木立のなかを森林浴を楽しみながら進む。道の途中には「風穴」という、地下の岩の隙間で冷やされた空気が吹き出している場所が点在している。都会の猛暑と喧騒から離れ、移動中も天然の冷気に触れられる贅沢なアクティビティだ。
■「ひんやり天然足水」概要
期間：2026年7月18日(土)〜9月30日(水)※雨天時中止
時間：9時〜15時(120分制)
料金：6000円／人(税・サービス料込)
含まれるもの：レンタサイクル、レンタルチェア、飲食物(ボトル付)
定員：1日1組限定(最大4人まで)
予約：公式サイトにて要予約。2026年7月1日(水)より予約開始、利用日前日の11時まで受付
※状況により内容を一部変更、中止の可能性あり
※仕入れ状況により、料理内容や食材の産地が一部変更になる場合あり
■「谷川岳ヨッホ by 星野リゾート」について
「ヨッホ(joch)」はドイツ語で「鞍部(あんぶ)」という意味。日本百名山・谷川岳の中腹に位置し、登頂だけではない山の新しい魅力に触れられる「360度天空公園」。首都圏から2時間、ロープウェイとリフトで上ると、そこは標高1500メートルの別天地。四季折々の絶景に、名物山グルメ、気軽に自然を満喫できるアクティビティと山を楽しむ出合いが待っている。
所在地：群馬県利根郡みなかみ町湯檜曽湯吹山国有林
電話：0278-72-3575
アクセス：JR上越新幹線上毛高原駅からバスで約40分／関越自動車道水上ICより車で20分
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