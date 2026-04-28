大分県日出町のハーモニーランドが開園35周年を迎え、26日セレモニーが行われました。

今後リゾート化も計画されていてその具体的な内容は6月に発表される予定です。

サンリオグループが手掛ける屋外型テーマパークハーモニーランド。

大型の観光施設として35年前の1991年4月26日に日出町に開園しました。

ハーモニーランド

◆サンリオエンターテイメント小巻亜矢社長

「自然の中に音を感じ、光を感じ、風を感じそんな素敵な環境の中でハーモニーランドが誕生して長い月日が流れてきた」

そして26日、開園から35周年を迎え行われた記念のセレモニー。

ハローキティを始めサンリオの人気キャラクターも勢ぞろいし、1000人以上の来場者と一緒に祝いました。

サンリオエンターテイメント小巻亜矢社長

運営会社はハーモニーランドとその周辺を、数百億円かけてリゾート化することを発表していて小巻社長は具体的な計画は6月に発表すると明らかにしました。

また、35周年企画として園内のレストランで県産食材を使った特別メニューを期間限定で提供するほか、7月には新アトラクションも導入される予定です。