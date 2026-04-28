4月29日(祝)に関西のイオンモールで開催されるおすすめGWイベント9選
2026年4月29日(祝)に関西のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】MOMOさん(TWICE)の姉としても知られるhanaさんが来場する
■SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026(イオンモール堺鉄砲町 / 4月25日〜5月6日)
大迫力の恐竜の展示物に、見て触れて楽しめる体験型イベント。約1億5500万年前のジュラ紀後期に生息していた大型草食恐竜「ブラキオサウルス」のモニュメントが展示される。「トリケラトプス」や「ティラノサウルス」に乗って記念撮影をしたり、恐竜の的を狙ったシューティングゲームや恐竜にちなんだワークショップに挑戦したり、さまざまな体験が楽しめる。屋外赤レンガ広場にはふわふわ遊具の「ビッグダイナソーランド」も登場する。
【SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026】イオンモール堺鉄砲町 1Fノースコート、屋外赤レンガ広場 / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年4月25日(土)〜5月6日(振休) / 10:00〜17:00(最終受付16:45) / 恐竜チケット1枚150円、3枚セット300円。イオンモールクラブのキッズクラブクーポン利用で恐竜チケット1枚プレゼント(1端末1回限り) / ビッグダイナソーランドは荒天時中止
■名探偵プリキュア！ ショー(イオンモール四條畷 / 4月29日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした「プリキュアシリーズ」の最新作『名探偵プリキュア！』のキャラクターショー。キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが登場し、ドキドキの事件に挑む名探偵プリキュア！たちをみんなで応援しながら楽しめる。ショー終了後に手持ちのカメラを使って撮影会も開催される。
【名探偵プリキュア！ ショー】イオンモール四條畷 1F水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年4月29日(祝)/ (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 着席優先エリアでの観覧には「イベント参加券」が必要。9:30より1F 西入口にて各回先着120人のイベント参加券を配布(代表者1人につき4枚まで)。撮影会は着席優先エリアでの観覧者のみ。立ち見は自由に観覧可能
■パウ・パトロール パウフェクトショー(イオン藤井寺ショッピングセンター / 4月29日)
テレビ東京系で放送中の幼児向けアニメ『パウ・パトロール』のマーシャルとスカイが、イオン藤井寺ショッピングセンターにやってくる。パウ・パトロールと一緒にクイズやダンスで遊べるバラエティーショーを開催。クイズに挑戦したり音楽に合わせて踊ったりして楽しむことができる。
【パウ・パトロール パウフェクトショー】イオン藤井寺ショッピングセンター 屋上芝生ひろば / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年4月29日(祝) / (1)10:30〜、(2)12:30〜、(3)14:30〜 / 入場無料 / 9:00より1Fウェルカムひろばにて先着50組の優先入場整理券を配布(1組5人まで) / 雨天時は2Fイオンホールで開催
■なつかしのオリジナルけん玉をつくろう(イオンSENRITO専門館 / 4月29日)
昔ながらの木製けん玉を作るワークショップ。絵を描いたり色をぬったりして、自分だけのオリジナルけん玉を作ることができる。できあがったけん玉は持ち帰って楽しく遊べる。5月4日(祝)は、けん玉協会北摂教室の講師によるけん玉教室も開催される。作ったけん玉を持参して遊ぶことができる。
【なつかしのオリジナルけん玉をつくろう】イオンSENRITO専門館 4F自販機横スペース / 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 (SENRITOよみうり内) / 2026年4月29日(祝) / (1)10:30〜、(2)11:30〜、(3)13:30〜、(4)14:30〜、(5)15:30〜、(6)16:30〜 / 参加費400円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で200円引き / 10:10より会場にて先着50人の整理券を配布 / 4歳以上
■K-DANCE BLOOM！(イオンモール鶴見緑地 / 4月29日)
見て、踊って楽しめるK-POPイベント。第1部では、ダンサーチームによる迫力のダンスパフォーマンスステージが披露される。スペシャルゲストに、関西を拠点に活動するフィメールダンスチーム「That crew」に所属するダンサー・コレオグラファーであり、MOMOさん(TWICE)の姉としても知られるhanaさんが来場する。第2部では、K-POPのサビがランダムに流れるなか自由に踊る参加型ダンスイベントが開催される。
【K-DANCE BLOOM！】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年4月29日(祝) / 開場12:40、第1部13:00〜、第2部15:30〜 / 入場無料 / スタジアム内でのステージ観覧にはエリア優先整理券が必要。9:30〜10:00に立体駐車場5F 32番出入り口前にて先着130人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■あかちゃんハイハイれぇす(イオンモールりんくう泉南 / 4月29日)
「スタート！」の合図とともに、赤ちゃんたちが一生懸命にハイハイしながらゴールを目指す、未歩行の乳幼児を対象としたハイハイレース。その場で座り込んで泣き出したり、応援席のパパやママの方向へ向かったり、隣の赤ちゃんと遊び始めたりと、個性豊かな赤ちゃんたちの姿が見られる。ハイハイする時期ならではの貴重な思い出を作る場であり、ほかの赤ちゃんや保護者との交流を楽しむこともできる。
【あかちゃんハイハイれぇす】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月29日(祝) / (1)11:00〜、(2)13:00〜 / 入場無料 / 予約必須 公式サイトで受付。各回30人(定員になり次第締め切り) / 開催日時点でハイハイができる未歩行の乳幼児が対象
■カラフルベア ワークショップ(イオンモール奈良登美ヶ丘 / 4月29日)
白いクマのフィギュアを絵の具で色付けして、カラフルベアを作るワークショップ。好きな色の絵の具を流しかけてマーブル模様を作り、世界に1つのオリジナルカラーのベアフィギュアを作ることができる。完成後は、絵の具を乾燥させるため作品の引き渡しに1時間ほど時間がかかる。できあがった作品は、アートとして部屋に飾って楽しむことができる。
【カラフルベア ワークショップ】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年4月29日(祝) / 10:30〜17:00 / 参加費400円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で100円引き / 定員100人。10:00より会場にて時間制整理券を配布。定員に満たない場合は飛び入り参加も可能
■あおきいろステージショー アオ＆キイとSDGsを学ぼう！(イオンモール日根野 / 4月29日)
Eテレで放送中の子ども向け番組『あおきいろ』で人気の、水の妖精アオと光の妖精キイがイオンモール日根野にやってくる。アオとキイと一緒に歌ったりダンスを踊ったり、クイズに参加して、SDGsについて楽しみながら学ぶことができる。ステージショー終了後には、キャラクターと触れ合えるハイタッチ会も開催される。
【あおきいろステージショー アオ＆キイとSDGsを学ぼう！】イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年4月29日(祝) / (1)11:00、(2)14:00 / 入場無料 / 観覧無料。イベントの参加には「イベント参加券」が必要。9:30より1Fであいの広場にて各回先着70組のイベント参加券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】MOMOさん(TWICE)の姉としても知られるhanaさんが来場する
■SAKAI TEPPOCHO 恐竜パーク2026(イオンモール堺鉄砲町 / 4月25日〜5月6日)
大迫力の恐竜の展示物に、見て触れて楽しめる体験型イベント。約1億5500万年前のジュラ紀後期に生息していた大型草食恐竜「ブラキオサウルス」のモニュメントが展示される。「トリケラトプス」や「ティラノサウルス」に乗って記念撮影をしたり、恐竜の的を狙ったシューティングゲームや恐竜にちなんだワークショップに挑戦したり、さまざまな体験が楽しめる。屋外赤レンガ広場にはふわふわ遊具の「ビッグダイナソーランド」も登場する。
■名探偵プリキュア！ ショー(イオンモール四條畷 / 4月29日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした「プリキュアシリーズ」の最新作『名探偵プリキュア！』のキャラクターショー。キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが登場し、ドキドキの事件に挑む名探偵プリキュア！たちをみんなで応援しながら楽しめる。ショー終了後に手持ちのカメラを使って撮影会も開催される。
【名探偵プリキュア！ ショー】イオンモール四條畷 1F水のコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年4月29日(祝)/ (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 入場無料 / 着席優先エリアでの観覧には「イベント参加券」が必要。9:30より1F 西入口にて各回先着120人のイベント参加券を配布(代表者1人につき4枚まで)。撮影会は着席優先エリアでの観覧者のみ。立ち見は自由に観覧可能
■パウ・パトロール パウフェクトショー(イオン藤井寺ショッピングセンター / 4月29日)
テレビ東京系で放送中の幼児向けアニメ『パウ・パトロール』のマーシャルとスカイが、イオン藤井寺ショッピングセンターにやってくる。パウ・パトロールと一緒にクイズやダンスで遊べるバラエティーショーを開催。クイズに挑戦したり音楽に合わせて踊ったりして楽しむことができる。
【パウ・パトロール パウフェクトショー】イオン藤井寺ショッピングセンター 屋上芝生ひろば / 大阪府藤井寺市岡2丁目10-11 / 2026年4月29日(祝) / (1)10:30〜、(2)12:30〜、(3)14:30〜 / 入場無料 / 9:00より1Fウェルカムひろばにて先着50組の優先入場整理券を配布(1組5人まで) / 雨天時は2Fイオンホールで開催
■なつかしのオリジナルけん玉をつくろう(イオンSENRITO専門館 / 4月29日)
昔ながらの木製けん玉を作るワークショップ。絵を描いたり色をぬったりして、自分だけのオリジナルけん玉を作ることができる。できあがったけん玉は持ち帰って楽しく遊べる。5月4日(祝)は、けん玉協会北摂教室の講師によるけん玉教室も開催される。作ったけん玉を持参して遊ぶことができる。
【なつかしのオリジナルけん玉をつくろう】イオンSENRITO専門館 4F自販機横スペース / 大阪府豊中市新千里東町1-1-3 (SENRITOよみうり内) / 2026年4月29日(祝) / (1)10:30〜、(2)11:30〜、(3)13:30〜、(4)14:30〜、(5)15:30〜、(6)16:30〜 / 参加費400円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で200円引き / 10:10より会場にて先着50人の整理券を配布 / 4歳以上
■K-DANCE BLOOM！(イオンモール鶴見緑地 / 4月29日)
見て、踊って楽しめるK-POPイベント。第1部では、ダンサーチームによる迫力のダンスパフォーマンスステージが披露される。スペシャルゲストに、関西を拠点に活動するフィメールダンスチーム「That crew」に所属するダンサー・コレオグラファーであり、MOMOさん(TWICE)の姉としても知られるhanaさんが来場する。第2部では、K-POPのサビがランダムに流れるなか自由に踊る参加型ダンスイベントが開催される。
【K-DANCE BLOOM！】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年4月29日(祝) / 開場12:40、第1部13:00〜、第2部15:30〜 / 入場無料 / スタジアム内でのステージ観覧にはエリア優先整理券が必要。9:30〜10:00に立体駐車場5F 32番出入り口前にて先着130人の整理券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■あかちゃんハイハイれぇす(イオンモールりんくう泉南 / 4月29日)
「スタート！」の合図とともに、赤ちゃんたちが一生懸命にハイハイしながらゴールを目指す、未歩行の乳幼児を対象としたハイハイレース。その場で座り込んで泣き出したり、応援席のパパやママの方向へ向かったり、隣の赤ちゃんと遊び始めたりと、個性豊かな赤ちゃんたちの姿が見られる。ハイハイする時期ならではの貴重な思い出を作る場であり、ほかの赤ちゃんや保護者との交流を楽しむこともできる。
【あかちゃんハイハイれぇす】イオンモールりんくう泉南 1Fセントラルコート / 大阪府泉南市りんくう南浜3-12 / 2026年4月29日(祝) / (1)11:00〜、(2)13:00〜 / 入場無料 / 予約必須 公式サイトで受付。各回30人(定員になり次第締め切り) / 開催日時点でハイハイができる未歩行の乳幼児が対象
■カラフルベア ワークショップ(イオンモール奈良登美ヶ丘 / 4月29日)
白いクマのフィギュアを絵の具で色付けして、カラフルベアを作るワークショップ。好きな色の絵の具を流しかけてマーブル模様を作り、世界に1つのオリジナルカラーのベアフィギュアを作ることができる。完成後は、絵の具を乾燥させるため作品の引き渡しに1時間ほど時間がかかる。できあがった作品は、アートとして部屋に飾って楽しむことができる。
【カラフルベア ワークショップ】イオンモール奈良登美ヶ丘 3Fならとみコート / 奈良県生駒市鹿畑町3027 / 2026年4月29日(祝) / 10:30〜17:00 / 参加費400円。イオンモールアプリのキッズクラブクーポン利用で100円引き / 定員100人。10:00より会場にて時間制整理券を配布。定員に満たない場合は飛び入り参加も可能
■あおきいろステージショー アオ＆キイとSDGsを学ぼう！(イオンモール日根野 / 4月29日)
Eテレで放送中の子ども向け番組『あおきいろ』で人気の、水の妖精アオと光の妖精キイがイオンモール日根野にやってくる。アオとキイと一緒に歌ったりダンスを踊ったり、クイズに参加して、SDGsについて楽しみながら学ぶことができる。ステージショー終了後には、キャラクターと触れ合えるハイタッチ会も開催される。
【あおきいろステージショー アオ＆キイとSDGsを学ぼう！】イオンモール日根野 1Fであいの広場 / 大阪府泉佐野市日根野2496-1 / 2026年4月29日(祝) / (1)11:00、(2)14:00 / 入場無料 / 観覧無料。イベントの参加には「イベント参加券」が必要。9:30より1Fであいの広場にて各回先着70組のイベント参加券を配布。立ち見は自由に観覧可能
■奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく… (イオンモール橿原 / 3月20日〜8月31日)
「呪いは静かに拡(ひろ)がり、確実に浸蝕(しんしょく)していく」をテーマに視覚、聴覚、心理演出を融合させた、ウォークスルー型お化け屋敷。舞台は、かつて強い呪いが発生し、誰も祓(はら)うことができず封印された家。参加者は物語の当事者として、不気味な雰囲気の空間を歩き進みながら、スリル満点のホラー体験を楽しめる。
【奈良お化け屋敷 〜侵蝕〜 呪いは静かに拡がり、確実に侵蝕していく…】イオンモール橿原 2F特設会場(ドコモ前) / 奈良県橿原市曲川町7-20-1 / 2026年3月20日(祝)〜8月31日(月) 開催日：土日祝 ※3月25日(水)〜4月6日(月)、4月29日(祝)〜5月10日(日)、7月18日(土)〜8月31日(月)は平日も開催 / 11:00〜19:00(最終受付18:30) / 1回1500円 / 6歳以上
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