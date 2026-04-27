泳ぐ宝石とも言われる小千谷市産の『ニシキゴイ』を、新幹線と飛行機を使ってシンガポールに輸送する試みが行われました。



JR長岡駅の新幹線ホームに到着したのは、42匹のニシキゴイです。JR東日本は、新幹線の空きスペースを荷物輸送に使うサービスを始めていて、2026年1月から日本航空グループとも連携しています。『ニシキゴイ』は東京駅に到着後、羽田空港に移動し日本航空の機体に積み込まれます。



■小千谷市農林課 大平直豊 錦鯉戦略室長

「(新幹線・飛行機は)安定した適度な温度、揺れの少ない部分はニシキゴイにとっては負担の少ない環境。」



これまでトラック輸送が中心でしたが、新幹線で運ぶことで約3時間20分の短縮になると言います。



■JR東日本新潟支社地域共創部 和方康さん

「とくに小千谷市はニシキゴイが日本の文化。地域に人をたくさん来てもらえるよう取り組んでいければ。」



ニシキゴイは、28日午前7時ごろにシンガポールに到着し、6月に開かれるイベントに展示される予定です。