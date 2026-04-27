ノンタン、シナぷしゅ、パンダ銭湯！人気絵本のクッキー缶が期間限定で大集合｜吉祥寺

大人気の絵本をモチーフにしたクッキー缶が大集合するポップアップショップ「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が、アトレ吉祥寺に期間限定で登場します。

GWに、全17種類のクッキー缶が吉祥寺に集合！

アトレ吉祥寺にて「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が開催されるのは、2026年4/27(月)〜5/10(日)までの14日間。



ショップには、全17種類のクッキー缶が並びます。

中のクッキーは、小麦・卵・乳不使用。

子どもでも食べやすい、サクッとほろける食感です。





（1）「ノンタンのたんじょうび」クッキー缶 3,564円（税込み）

（2）【シナぷしゅ】ぷしゅぷしゅ へんしんな〜んだ？クッキー缶 3,564円（税込み）

（3）『おまえうまそうだな』のウマソウなクッキー缶 3,564円（税込み）

（4）『ねないこ だれだ』まよなかのクッキー缶 3,564円（税込み）

（5）『パンダ銭湯』のマル秘クッキー缶 3,564円（税込み）

（6）『ノラネコぐんだん』クッキー缶 3,564円（税込み）

（7）『ねずみくんとホットケーキ』クッキー缶 3,564円（税込み）

（8）「くまのがっこう」ジャッキーのクッキー缶 3,564円（税込み）

（9）「こんとあき」クッキー缶 3,564円（税込）

（10）「ぞうくんのさんぽ」クッキー缶 3,564円（税込み）

（11）「はらぺこあおむし」クッキー缶 価格：3,564円（税込）

（12）『パディントン™』クッキー缶 3,564円（税込み）

（13）『メロとタビ』クッキー缶 3,564円（税込み）

（14）【カード付】『きかんしゃトーマス』クッキー缶 3,564円（税込み）

気になるそのラインナップはこちら！

※カードは1種類1枚付き

（15）『リサとガスパール』クッキー缶 3,564円（税込み）

（16）『パンどろぼう』クッキー缶 3,564円（税込み）

（17）『りんごかもしれない』クッキー缶 3,564円（税込み）

う〜ん、どれも大好きな絵本ばかり、クッキーも全部かわいくてまよっちゃいますね！

食べ終わった後の缶を活用するのも楽しみ♪



ぜひぜひ、GWはアトレ吉祥寺に足を運んでみてくださいね。



また、期間中にポップアップショップに行けない……というかたに朗報！

こちらの「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」は、下記のネットショップでも購入可能です。

ぜひ、こちらもチェックしてみて！



https://cake.jp/category/sweets/grilled-sweets/cookie/can-cookie/picturebook-can-cookie/