奔放刑事（森カンナ）の“マイラブ”同士“デスゲーム”スタート 『多すぎる恋と殺人』第4話
俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の第4話が、きょう27日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】危険な香りが漂う…前田公輝
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
真奈美は残されたマイラブたちを守るためにみんなをペンションに集めたが、目を離した隙にマイラブの１人であるEITOが殺害されてしまった。騒然とする館内に、連続殺人の指示役“アイチャン”の声が響き渡る。アイチャンは「初めまして。アイチャンです。この方は、真奈美さんに近づいたため、殺害させていただきました」と話す。
姿を見せないアイチャンは、真奈美に近づく者を徹底的に排除すると宣言。マイラブたちを館内に閉じ込めると、「皆さんにここから出るチャンスを与えます。マイラブの誰かを殺したら、外へ出ることを許可します」という。タイムリミットは24時間。それまでに誰も死ななかった場合は、アイチャンが自ら誰かを殺すと予告する。
突然始まったマイラブ同士によるデスゲーム。もう誰も死なせたくない真奈美は、禁欲を続けて様子がおかしくなりながらも後輩刑事・壮馬と一緒に、24時間以内にアイチャンの正体を突き止めようとする。しかし、真奈美の願いもむなしくさらなる被害者が出てしまう。
【場面写真】危険な香りが漂う…前田公輝
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
姿を見せないアイチャンは、真奈美に近づく者を徹底的に排除すると宣言。マイラブたちを館内に閉じ込めると、「皆さんにここから出るチャンスを与えます。マイラブの誰かを殺したら、外へ出ることを許可します」という。タイムリミットは24時間。それまでに誰も死ななかった場合は、アイチャンが自ら誰かを殺すと予告する。
突然始まったマイラブ同士によるデスゲーム。もう誰も死なせたくない真奈美は、禁欲を続けて様子がおかしくなりながらも後輩刑事・壮馬と一緒に、24時間以内にアイチャンの正体を突き止めようとする。しかし、真奈美の願いもむなしくさらなる被害者が出てしまう。