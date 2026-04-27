『コナン』興収79.9億円突破 早くも歴代興収TOP100入りで現在93位
アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の最新興収が発表された。公開17日間で観客動員数533万人、興収79.9億円を突破した（興行通信社調べ）。歴代興収ランキングは『ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔』（2003年公開 興収79億円）を抜き93位にランクインした。
【画像】人気キャラ登場！公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』場面カット
これまでの映画『コナン』シリーズの最高興収は『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の興収158億円、初日興収の最高記録は『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年公開）の動員数69万人、興収10.5億円だったが、今作は公開1日目で観客動員数73.9万人、興収11.3億円を突破するなど前年対比107％と過去最高の初日興収を記録する大ヒットスタート。
公開3日間の記録でも『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』は興収33億円、『名探偵コナン 隻眼の残像』は興収34億3862万6700円だったため、過去シリーズの記録を更新していた。
この大ヒットに配給の東宝は「今までの記録更新を狙えるメガヒットスタートをきりました！！ゴールデンウィークに向けて、今までの記録更新も狙えるさらなる大ヒットが期待されます」と喜んでいる。
なお、映画シリーズは3年連続で興収100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立ており、今作も記録更新に期待が高まる。
全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
■『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』興収の流れ
公開初日：観客動員数73.9万人、興収11.3億円
公開3日間：観客動員数231万8009人、興収35億213万7800円
公開10日間：観客動員数422万人、興収63億円
公開17日間：観客動員数533万人、興収79.9億円
■『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年公開）興収の流れ
公開初日：観客動員数69万人、興収10.5億円
公開3日間：観客動員数231万4690人、興収34億3862万6700円
公開6日間：観客動員300万人、興収44.4億円
公開10日間：観客動員430万人、興収63.4億円
公開19日間：観客動員数726万人、興収104億円
公開24日間：観客動員数786万人、興収113億円
公開31日間：観客動員数843万人、興収122億円
公開38日間：観客動員数884万人、興収128億円
公開45日間：観客動員数921万人、興収133億円
公開52日間：観客動員数946万人、興収137億円
公開59日間：観客動員数965万人、興収139.8億円
公開66日間：興収141.7億円
公開90日間：観客動員数1000万人、興収144億円
最終興収147.4億円
■『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）興収の流れ
公開初日：観客動員数63万人、興収9.6億円
公開3日間：観客動員数227万4333人、興収33億5249万4500円
公開10日間：興収65億円
公開22日間：観客動員数732万人、興収105億円
公開25日間：観客動員数845万3000人、興収120億9900万円
公開31日間：観客動員数898万人、興収128億円
公開38日間：観客動員数943万人、興収135億円
公開45日間：観客動員数977万人、興収140.1億円
公開52日間：観客動員数1006万人、興収144億円
公開59日間：観客動員数1025万人、興収146億円
公開66日間：観客動員数1040万人、興収約149億円
最終興収158億円
【画像】人気キャラ登場！公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』場面カット
これまでの映画『コナン』シリーズの最高興収は『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）の興収158億円、初日興収の最高記録は『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年公開）の動員数69万人、興収10.5億円だったが、今作は公開1日目で観客動員数73.9万人、興収11.3億円を突破するなど前年対比107％と過去最高の初日興収を記録する大ヒットスタート。
この大ヒットに配給の東宝は「今までの記録更新を狙えるメガヒットスタートをきりました！！ゴールデンウィークに向けて、今までの記録更新も狙えるさらなる大ヒットが期待されます」と喜んでいる。
なお、映画シリーズは3年連続で興収100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立ており、今作も記録更新に期待が高まる。
全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」を訪れていたコナン君たちの前に、突如として暴走する謎の「黒いバイク」が出現。それを追っていたのは、神奈川県警交通機動隊の白バイ隊員で、蘭がかつて目にした「風の女神」萩原千速だった。
その後、フェス会場では、最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われるが、一方、都内では「黒いバイク」（ルシファー）が再び暴走し…。風の女神（エンジェル） VS 黒き堕天使（ルシファー）の史上最速（リミットブレイク）バトルミステリーが描かれる。
■『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』興収の流れ
公開初日：観客動員数73.9万人、興収11.3億円
公開3日間：観客動員数231万8009人、興収35億213万7800円
公開10日間：観客動員数422万人、興収63億円
公開17日間：観客動員数533万人、興収79.9億円
■『名探偵コナン 隻眼の残像』（2025年公開）興収の流れ
公開初日：観客動員数69万人、興収10.5億円
公開3日間：観客動員数231万4690人、興収34億3862万6700円
公開6日間：観客動員300万人、興収44.4億円
公開10日間：観客動員430万人、興収63.4億円
公開19日間：観客動員数726万人、興収104億円
公開24日間：観客動員数786万人、興収113億円
公開31日間：観客動員数843万人、興収122億円
公開38日間：観客動員数884万人、興収128億円
公開45日間：観客動員数921万人、興収133億円
公開52日間：観客動員数946万人、興収137億円
公開59日間：観客動員数965万人、興収139.8億円
公開66日間：興収141.7億円
公開90日間：観客動員数1000万人、興収144億円
最終興収147.4億円
■『名探偵コナン 100万ドルの五稜星』（2024年公開）興収の流れ
公開初日：観客動員数63万人、興収9.6億円
公開3日間：観客動員数227万4333人、興収33億5249万4500円
公開10日間：興収65億円
公開22日間：観客動員数732万人、興収105億円
公開25日間：観客動員数845万3000人、興収120億9900万円
公開31日間：観客動員数898万人、興収128億円
公開38日間：観客動員数943万人、興収135億円
公開45日間：観客動員数977万人、興収140.1億円
公開52日間：観客動員数1006万人、興収144億円
公開59日間：観客動員数1025万人、興収146億円
公開66日間：観客動員数1040万人、興収約149億円
最終興収158億円
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