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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう焼かない。レンジ7分で最強トマトチキン」と題した動画を公開した。フライパンも包丁も使わず、電子レンジの加熱だけで本格的な味わいに仕上がるズボラレシピを紹介している。



調理のポイントは下準備にある。鶏もも肉はフォークで両面に穴を開けることで、破裂防止と味染み効果がアップ。塩胡椒と小麦粉をまぶしたら、トマト缶、コンソメ、ケチャップに加え、隠し味として「焼肉のタレ大さじ1」を投入する。これにより、トマトだけよりもコク深いソースに仕上がるという。



加熱は電子レンジにお任せ。途中で肉を裏返して再度加熱した後は、洗い物を減らすためにハサミで肉をカットする工夫も凝らされている。最後にとろけるチーズを乗せて加熱し、パセリを散らせば完成。動画では「レンジで作ったとは思えない」「トマト×チーズが旨すぎます」とその出来栄えを絶賛している。



さらに、残ったソースに温かいご飯とチーズを加えてレンジで加熱すれば、鶏の旨みが溶け込んだ絶品トマトリゾットに大変身。手軽にメインディッシュとシメの二度美味しい思いができるこのレシピ、忙しい日の夕食にぜひ取り入れてみてはいかがだろうか。



【最強トマトチキン＆トマトリゾット レシピ】

［材料］

・鶏もも肉 250g

・塩胡椒 適量

・小麦粉 小さじ2（両面に小さじ1ずつ使用）

・トマト缶 半分

・コンソメ 小さじ1

・ケチャップ 大さじ2

・焼肉のタレ 大さじ1

・とろけるチーズ 1枚

・パセリ 適量



（トマトリゾット用）

・温かいご飯 150g

・とろけるチーズ 1枚

・パセリ 適量



［作り方］

1. 耐熱容器に鶏もも肉を入れ、フォークで両面に穴を開けて塩胡椒で下味をつける。

2. 鶏肉の両面に小麦粉を小さじ1ずつふりかけ、フォークで馴染ませる。

3. トマト缶、コンソメ、ケチャップ、焼肉のタレを加え、軽く混ぜ合わせる。

4. ふんわりとラップをして、電子レンジ（600W）で3分加熱する。（500Wの場合は3分40秒）

5. 一度取り出して鶏肉をひっくり返し、ソースをかける。再度ラップをして電子レンジ（600W）で4分加熱する。（500Wの場合は4分40秒）

6. 加熱後、ハサミで鶏肉を食べやすい大きさにカットする。

7. とろけるチーズを乗せ、ラップ無しで電子レンジ（600W）で2分加熱する。（500Wの場合は2分40秒）

8. パセリをかけて完成。

9. 食後、残ったソースに温かいご飯を入れてしっかり浸し、とろけるチーズを1枚乗せる。

10.ラップ無しで電子レンジ（600W）で1分半加熱する。（500Wの場合は2分）

11.パセリをかければ、シメのトマトリゾットが完成。