さくらインターネット<3778.T>が後場に入り下げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろに発表した２７年３月期連結業績予想は、売上高４５０億円（前期比２７．５％増）、営業利益１５億円（前期４億３００万円の赤字）、最終利益８億５０００万円（前期比３．９倍）と大幅増収で営業損益の大幅黒字転換を見込み、また、年間配当予想を前期比５０銭増の５円５０銭とするものの、営業利益で３０億円前後を見込んでいた市場予想を大きく下回ることから、失望売りが出ているようだ。



引き続き注力事業である生成ＡＩ向けサービスとクラウドサービスが業績を牽引する予定で、生成ＡＩ向けサービスは特にＧＰＵインフラストラクチャーサービスにおいて既存ＧＰＵが安定的に高稼働率で推移する見通し。またクラウドサービスは、顧客定着による安定収益に加え、機能強化やクロスセル戦略の推進により売り上げの拡大を図る。一方で、ＧＰＵ関連の減価償却費（計算資源調達・ＤＣ構築など）の増加やＤＣ稼働に係る電気価格や半導体など機材価格が高騰することが利益を圧迫する。



出所：MINKABU PRESS