◇NBAプレーオフ1回戦・第4戦 レイカーズーロケッツ（2026年4月26日 トヨタ・センター）

レイカーズの八村塁（28）が26日（日本時間27日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第4戦の敵地ロケッツ戦に先発出場した。前半から得意の3Pシュートを決めるなど7得点。チームは47ー56と9点ビハインドで前半を折り返した。

前回の試合となった24日（同25日）の第3戦ではアリウープダンク＆4本の3Pシュートを決めるなど22得点の大暴れ。チームは延長戦の死闘を制して1回戦突破へ王手をかけた。

勝てば4連勝で1回戦突破が決まる第4戦。大一番でも八村はスタメンに名を連ねた。第1Q開始早々に左コーナーからワンドリブルしてプルアップジャンプショットを決めてチーム初得点。残り2分59秒でベンチに下がった。

第2Qはスタートから出場。残り8分12秒で右ウイング付近から3Pシュートを沈めた。残り4分5秒には右ウイングからゴール下へドライブイン。力強くシュートを決めきった。

八村は前半チーム最長20分44秒出場。7得点3リバウンド1アシストをマーク。シュートは7本試投で3本成功。FG成功率は42.9％。3Pシュートは2本試投で1本成功。3P成功率は50％だった。

チームは前半から14ターンオーバーを犯した。3P成功率も16.7％と低迷するなど9点リードを許して前半を折り返した。