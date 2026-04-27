この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お片付けコンシェルジュの伊坪美和が、自身のYouTubeチャンネルにて「【引越し片付け】とりあえず置きは絶対NG！キッチン集中お片付け！前編」を公開した。動画では、引っ越し直後で片付かないキッチンを、使いやすく機能的な空間へと変えるプロの整理収納術が紹介されている。



依頼者は引っ越しから1週間が経過したものの、物が散乱した状態にストレスを抱えていた。とりあえず仮入れしたキッチンは「全てが悩ましいです」と語るほど、使い勝手が悪い状態だという。また、小学校低学年の娘が自分で準備や片付けができる動線作りも希望していた。



伊坪はまず、仮入れされていたキッチン用品をすべて外に出す作業から着手した。引っ越しの片付けにおける重要なポイントについて、伊坪は「先に収納グッズをはめていって、後で何を入れるか調整した方が綺麗にはまってくるはず」と解説。引き出しに直接置かず、ケースを使って定位置を決めることで「物のお家」を作り、使った後に元に戻す流れを構築することが重要だと語った。



作業中、調味料が引き出しの高さに合わず立てて収納できない問題が発生すると、伊坪は「物の買い方もサイズに合わせるといいかもしれない」と、収納スペースに応じたサイズ選びを提案。また、食器棚の収納ではコの字ラックを活用し、お皿を取り出しやすくする工夫や、使用頻度、来客用かどうかによってお椀の収納場所を分類していく様子が収められている。



依頼者と話し合いながら、わずか2時間でキッチンと食器棚の整理がほぼ完了した。プロの視点による定位置の決め方や、動線を意識した収納システムを取り入れることで、散らかりがちなキッチンも綺麗に保ちやすくなる。引っ越し後の片付けに悩んでいる人にとって、快適な新居生活を始めるためのヒントとなるだろう。