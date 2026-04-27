【最大60％OFF】Amazon「Fashion×春のお出かけタイムセール祭り」で値下げ中のおすすめアイテム【25選】
【画像を見る】最大60％OFF！目玉商品をチェック
毎日忙しくて、自分の服や美容アイテムをゆっくり選ぶ時間なんてない…というみなさま。今Amazonで「Fashion×春のお出かけタイムセール祭り」が開催中です！お洋服から日用品まで、春の「欲しい！」がギュッと詰まったAmazonセール。今回はお得なアイテムをご紹介します。
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がレタスクラブに還元されることがあります
▶Amazon「Fashion×春のお出かけタイムセール祭り」
セール期間：2026年4月24日（金）9:00〜4月29日（水）23:59まで
Amazonの「Fashion×春のお出かけタイムセール祭り」は、洋服やシューズ、バッグなどのファッションアイテムなど、幅広いアイテムがお得になるセールです。人気ブランドアイテムや定番アイテムが大幅値下げされるので、お見逃しなく！
■セールはいつからいつまで？スケジュールをチェック
今回のセール期間は、4月24日（金）9:00〜4月29日（水）23:59までの5日間限定です。
特に人気のカラーやサイズはすぐに売り切れてしまうこともあるので、気になるものは早めにゲットするのが正解。週末のお家時間に「まとめ買い」を済ませてしまいましょう！
■Amazonセールでゲットしたい！おすすめアイテム【25選】
Amazon「Fashion×春のお出かけタイムセール祭り」は4月29日（水）まで開催中。Amazonセールおすすめの目玉アイテムをご紹介します！
■もう手放せない！疲れ知らずの【シューズ】
▶スケッチャーズ スリップインズ
●参考価格：￥11,990→￥5,774（52％OFF）
立ったまま手を使わずにスッと履ける画期的なシューズ。荷物が多い時や、子どもを抱っこしている時に便利で、一度使ったら元の靴には戻れないほど…。
▶ニューバランス スニーカー
●参考価格：￥12,980→￥10,392（20％OFF）
軽やかな履き心地で歩きやすい一足。大人可愛いローズピンクが、コーディネートの素敵なアクセントに。
▶ニューバランス スニーカー
●参考価格：￥13,970→￥6,517（53％OFF）
大きなロゴとボリュームのあるソールが今っぽく、履くだけでスタイルアップとオシャレが叶うスニーカー。半額以下は見逃せません！
▶コンバース チャイルドスニーカー
●参考価格：￥4,950→￥2,000（60％OFF）
お子さんの足の成長を考えた設計で、脱ぎ履きがしやすいサイドジッパー付き。Amazonレビューを見てみると、「定番の可愛さ！」「子どもが自分でも履きやすいのが助かる」という声が多数。
■重い荷物は玄関まで！Amazonで買いたい【飲料】
▶【強炭酸】アイシー・スパーク from カナダドライ 430mlPET ×24本
●参考価格：￥1,680→￥1,512（10％OFF）
セール価格で1本63円でお買い得…！喉ごし爽快な強炭酸水です。お酒やジュースの割り材としても優秀で、Amazonでは過去1か月1万点以上購入されている人気商品。
▶サントリー グリーンダカラ 600ml ×24本
●参考価格：￥2,089→￥1,898（9％OFF）
優しい味わいのスポーツドリンク。たっぷり600mlサイズでゴクゴク飲めちゃいます。熱中症対策や、ジムのお供にも◎。
■暮らしのお助けアイテムがお得に！【日用品】
▶ボールド ジェルボール 柔軟剤入り 55個 詰め替え
●参考価格：￥2,272→￥1,752（23％OFF）
洗濯機にポンと入れるだけでOK！洗剤の計量の手間がかからないので、忙しい朝にもお洗濯がラクラク。シワ防止効果があるので、アイロンがけの手間を減らしてくれるのも嬉しいポイントです。
▶レノア 超消臭1WEEK 柔軟剤 詰め替え 1380mL
●参考価格：￥1,181→￥899（24％OFF）
長時間消臭効果が続くので、毎日洗えないシーツなども爽やかに保ってくれる心強い柔軟剤です。約4.5ヶ月分の超特大サイズで、お買い物の手間を省けます…！
▶ジョイ W除菌 食器用洗剤 詰め替え 1550mL
●参考価格：￥803→￥762（5％OFF）
少量でも油汚れをスルスル落とす洗浄力で、食器洗いのストレスをぐっと軽減。「特大サイズで便利」「爽やかな香りがいい」など、Amazonレビュー★4.5の高評価！
▶サランラップ 30cm×50m 2本パック
●参考価格：￥1,515→￥1,154（24％OFF）
ピタッと密着して食材の鮮度をしっかり守る高品質なラップで、引き出しやすさと切りやすさが抜群の定番アイテム。Amazonレビューでは、「ストレスなく使える」「結局これに戻っちゃう」など、好評の声が多くあがっていました。
▶ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 詰め替え入り本体
●参考価格：￥982→￥845（14％OFF）
置いておくだけで壁や床、お掃除しにくい換気扇まわりなど、消臭から抗菌まで叶えてくれる優れもの。コンパクトな見た目も◎。
■髪と身体のメンテナンスにはコレ！【ドラッグストアアイテム】
▶BOTANIST シャンプー トリートメント セット
●参考価格：￥3,300→￥1,980（40％OFF）
植物の恵みを凝縮したオイルが髪の芯まで浸透し、パサつきが気になる髪もしっとりとまとまるツヤ髪へ。「香りがよくてお気に入り」「モコモコの泡でサロン気分」などAmazonレビューで高評価。Amazonの「シャンプー・コンディショナーセット」部門でベストセラー1位を獲得！
▶Qurap シャンプー トリートメント セット
●参考価格：￥3,080→￥2,470（20％OFF）
浸透型アミノ酸成分が傷んだ髪を補修。潤いの膜で包み込むことで、翌朝のスタイリングがスムーズに。ヘアカラーのダメージや、乾燥・パサつきが気になる方におすすめ！
▶YOLU シャンプー トリートメント 詰め替え 【通常品詰替3個分】
●参考価格：￥7,200→￥5,580（23％OFF）
寝ている間の摩擦ダメージから髪を守る「夜間美容」発想で、髪の広がりやパサつきを抑えてしっとり扱いやすく整えます。Amazonレビューは★4.6の高評価！
▶クナイプ バスソルト ユズ&ジンジャーの香り 850g
●参考価格：￥2,393→￥2,181（9％OFF）
天然岩塩とエッセンシャルオイルを配合した入浴剤で、心も体も芯からポカポカに。ユズの自然な香りと発汗作用で、リラックスタイムを格上げしてくれます。
■爆速ドライで夜に余裕を！コスパ最強の【美容家電】
▶Dyson ヘアドライヤー 【Amazon限定】
●参考価格：￥39,900→￥27,900（30％OFF）
パワフルな風量で髪をスピーディーに乾かしてくれます。低温設計なので、暑い季節でも使いやすいアイテムです！
▶SALONIA スピーディーイオン ドライヤー 【Amazon限定】
●参考価格：￥5,918→￥4,680（21％OFF）
腕が疲れにくい軽さとシンプルなデザインが魅力。マイナスイオンで髪をいたわる機能性と、コスパのよさも好評で、4万2000件以上のレビュー数で★4.2を獲得する人気アイテムです。
■伝線も怖くない！毎日使える【ファッション小物】
▶アツギ ストッキング3足組
●参考価格：￥1,000→￥825（18％OFF）
伝線しにくい丈夫な設計で、忙しく動き回る日も安心。肌を自然に美しく見せてくれる頼れるアイテムです。セール価格で3足825円は嬉しい！
▶グンゼ ストッキング3足組
●参考価格：￥1,980→￥1,483（25％OFF）
素肌のような透明感がありながら、穴が開いても広がりにくい設計で、急なお出かけのときでも慌てずに済むのが嬉しいポイント。
■あのブランドもお得に⁉使い勝手抜群の相棒【バッグ】
▶レガートラルゴ 肩楽 ショルダーバッグ
●参考価格：￥3,850→￥2,607（32％OFF）
たくさん荷物を入れても肩が痛くなりにくいショルダーパッド付き。ポケットが豊富で整理整頓がしやすく、Amazonの「レディースショルダーバッグ」部門でベストセラー1位を獲得！
▶キタムラ 斜め掛け ショルダーバッグ
●参考価格：￥13,000→￥11,700（10％OFF）
上品なデザインで、幅広く活躍する斜め掛けバッグ。コンパクトながら必要なものがしっかり入り、質が良く、満足度の高いアイテムです。
▶キタムラ ランチトートバッグ
●参考価格：￥3,500→￥3,150（10％OFF）
サブバッグやお弁当入れに最適なサイズ感。キタムラらしいロゴが、カジュアルな中にも上品さをプラス。ひとつ持っていると、ちょっとしたお出かけに使えたり使い勝手の良いバッグです。
▶Tommy Hilfiger【オンライン限定】 スモールキャンバストートバッグ
●参考価格：￥5,500→￥4,400（20％OFF）
スタイリッシュなブランドロゴがかわいらしく、どんな服装にも合わせやすい万能ミニトート。ファスナー付きなので、携帯やおサイフを入れても安心です。
■次の旅をもっと軽やかに。オシャレで機能的【スーツケース】
▶サムソナイト スーツケース
●参考価格：￥48,000→￥31,045（35％OFF）
フラットトップの開口部で、荷ほどきもラクラク。エキスパンダブル機能付きなので、旅先で荷物が増えても安心です。軽さと走行時の振動を抑えてくれる機能も魅力で、見た目の可愛さも機能面も充実！
▶エース スーツケース
●参考価格：￥18,700→￥14,958（20％OFF）
荷物が増えてもマチを広げて容量をアップできる便利な機能付きで、お土産をたくさん買いたい旅行でも安心です。Amazonのレビューを見てみると、日本のメーカーならではの細やかな配慮と丈夫さが魅力で、長く使える一台として高評価！
気になるアイテムはありましたか？
Amazonのセールは、「欲しいけどどうしようかな」と迷っていたアイテムをゲットするチャンス。お得なこの機会に、ぜひ欲しかったアイテムを揃えてくださいね！
文＝みやざわはるな