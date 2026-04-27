元・キャンディーズで歌手の伊藤蘭さん（71）が2026年4月20日、自身のインスタグラムを更新。黒ドレスの衣装ショットを披露した。

「なぜか声を張る私」

伊藤さんは、「なぜか声を張る私」「気合い入れ前の気合い入れ、です」とつづり、ワンショル黒ドレス姿の動画を投稿した。

また、ハッシュタグをつけて「#伊藤蘭」「#ranIto」「#ランスタグラム」「#コンサートツアー2026」「#DanceonLoveon」「#Brighton」「#埼玉公演」「#大宮ソニックシティホール」「#一昨日」「#4月18日土曜日」「#開演10分前の私」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された動画では、ワンショルダーデザインの黒いドレスを着用。両手を揺らして踊ったり、カメラに向かって話しかけたり、お茶目に歩く姿などを披露していた。

この投稿には、「めっちゃ細くてスタイル抜群」「素敵すぎます」「永遠のアイドルですね」「蘭ちゃんより可愛い71歳おらんやろ！」「綺麗なままでビックリ」「めっちゃかわいい」といったコメントが寄せられていた。