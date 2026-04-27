逆目のラフは「大きいバックスイング」がポイント！寄せるコツを解説

練習もラウンドも“なんとなく打つ”では、うまくならない、成功しない！とくに苦手なショットは「あれをやってみよう、試してみよう」とテーマをもって挑むのが克服の近道！

その“テーマ”と“閃き”を与えるワンポイントレッスンをお届け。次の練習やラウンドで早速、実践してみよう！

【苦手克服アプローチ編】逆目のラフから寄せる！

ラフからのアプローチは、インパクト時の芝の抵抗が大きくなる。それを計算したうえでクラブを振らないと寄らない。

また、クラブヘッドの入れ方も重要で、とくに逆目のときはヘッドをどこに入れるべきかを慎重に確認しよう！

ボールが乗っている芝の先端を狙って打とう！

逆目の芝に負けない準備が大切！

ラフから上手に寄せるためには「いかに芝の抵抗に負けずに打つか」がポイントになります。逆目のラフからの場合は、芝の抵抗がとても大きくなるため、ボールが思ったよりも飛ばないことがあるので気をつけましょう。

芝の抵抗を最小限に抑えるには、ボールが乗っている芝の先端からクラブヘッドを入れる。そのままボールの下にヘッドを潜らせたら、しっかりフォローまで振り抜きましょう。

ボールが乗っている芝の先端からクラブヘッドを入れると抵抗が小さくなる。あとはボールの下にヘッドを入れて、フォローまでしっかり振り抜く。

グリップは強め、バックスイングは大きく

逆目のラフから受ける芝の抵抗は想像以上。クラブを握る際は、グリップを少し強めに握っておく。使用クラブはSWで、ボール位置は左足カカトの前。フェースを少し開き、オープンスタンスで構える。

スタンスの向きに沿ってクラブを上げて下ろすが、ロフトが大きくなった状態で打つので飛距離はそれほど出ない。フェアウェイから打つときよりもバックスイングは大きめにとろう。

ラフからのショットはバンカーショットに近い

逆目も含めてラフからのアプローチは、バンカーショットに似ている。インパクトからフォローにかけては、ボールを砂ごと運ぶバンカーショットと同じで、ラフごとボールを運ぶように打つ。

ただ、砂よりも芝のほうが抵抗は小さいので、振り幅はバンカーよりもコンパクト、フェースの開き方とオープンスタンスの度合いも小さくする。

いかがでしたか？ 逆目のラフでは、このアプローチをぜひ実践してみてください！

レッスン＝大庭 啓

●おおば・あきら／1969年生まれ。芹澤信雄が主宰する“チームセリザワ”の一員。2000年のプロテスト合格。2010年から藤田寛之のスイングサポートコーチを務め、賞金王のタイトル獲得に貢献。海外メジャーにも同行し、サポート。アマチュアへのレッスンも精力的に行なっている。

構成＝山西英希、編集部

協力＝船橋カントリークラブ、富士平原ゴルフクラブ