今年1月にTBSを退社しフリーアナウンサーに転身した良原安美さん（30）が2026年4月21日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つショートパンツとブーツを合わせたコーデを披露した。

「最高の思い出」

良原さんは、「10代の頃聴いていた曲ってどうしてこう、胸がぎゅっとするのでしょうか」といい、ノースリーブのトップスと白ショーパンを合わせた着こなしや黒パーカー姿など、世界最大級の音楽フェス「Coachella」に参戦した様子を投稿した。「最高の思い出」とつづっていた。

また、ハッシュタグをつけて「#bieberchella」「#coachella2026」「#ありもので即席Coachellaルック」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブのニットトップスと白いショートパンツを着用。サングラスをかけ、足元にはロングブーツを合わせていた。ステージをバックに、ミニバッグを持って、テーブルに手を置いて微笑んでいた。

4枚目では、黒いパーカーを着用。フードをかぶってソファの前に立ち、抜群のスタイルを披露していた。